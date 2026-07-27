Cerignola rafforza la Polizia Locale: dal 1° agosto entrano in servizio sei nuovi agenti

Nuove assunzioni a tempo indeterminato per il Comando cittadino. L’organico passa da 29 a 50 unità in cinque anni. L’assessora Cicolella: «Più presenza sul territorio e servizi più efficienti»

CERIGNOLA – Sei nuovi agenti di Polizia Locale entreranno ufficialmente in servizio dal prossimo 1° agosto, rafforzando il presidio del territorio e portando a compimento un nuovo tassello del piano di potenziamento avviato dall’amministrazione comunale. I neoassunti, che hanno sottoscritto il contratto nella giornata di lunedì, prenderanno servizio a tempo indeterminato agli ordini del comandante Michele Di Nardo, contribuendo ad ampliare la presenza degli operatori nelle strade cittadine e ad assicurare una maggiore copertura dei servizi.

L’ingresso delle nuove unità consentirà infatti di raggiungere quota 50 agenti, quasi il doppio rispetto ai 29 in organico nel 2021, quando l’attuale amministrazione si è insediata trovando, secondo Palazzo di Città, un Corpo fortemente sottodimensionato. Un incremento costruito attraverso concorsi pubblici e nuove assunzioni che, nel corso degli ultimi anni, hanno progressivamente rafforzato la struttura della Polizia Locale.

L’obiettivo dichiarato è rispondere a una delle richieste più frequenti avanzate dai cittadini: una presenza più visibile e costante degli agenti sul territorio, non soltanto per il controllo della viabilità ma anche per tutte quelle attività che fanno capo al Comando.

Un Corpo con competenze sempre più ampie

La Polizia Locale, infatti, non si occupa esclusivamente della disciplina del traffico e degli interventi di prossimità. Tra le funzioni svolte rientrano anche i controlli ambientali, le verifiche sulle attività commerciali e mercatali, il monitoraggio dell’attività edilizia, gli interventi collegati al fenomeno del randagismo, il recupero dei veicoli abbandonati e numerose attività amministrative che richiedono personale qualificato e competenze specifiche.

Proprio la crescente complessità delle funzioni affidate al Corpo ha reso necessario, secondo l’amministrazione comunale, un progressivo rafforzamento dell’organico.

L’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella sottolinea come le nuove assunzioni rappresentino un ulteriore passo nel percorso intrapreso negli ultimi anni per rendere il Comando più efficiente e in grado di rispondere alle esigenze della città.

Più agenti nelle strade

L’incremento del personale dovrebbe tradursi, nelle intenzioni dell’amministrazione, in una maggiore presenza degli operatori nei quartieri cittadini e in un rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione.

Negli ultimi anni il Comune ha puntato a colmare il deficit di organico accumulato nel tempo, programmando nuovi inserimenti e stabilizzando il personale attraverso procedure concorsuali.

Con i sei nuovi ingressi il Corpo raggiunge così un livello numerico che consentirà una migliore organizzazione dei turni, una più ampia copertura dei servizi e una presenza più capillare durante le principali manifestazioni cittadine e nelle aree maggiormente frequentate.

Per Palazzo di Città il rafforzamento della Polizia Locale rappresenta uno degli investimenti più significativi sul fronte della sicurezza urbana, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio più efficace, tempestivo e vicino alle esigenze del territorio.