BARI – La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, attraverso un’operazione eseguita dalla Polizia di Stato, ha disposto l’arresto di due persone ritenute coinvolte nelle sparatorie avvenute nei quartieri Carrassi e Libertà del capoluogo pugliese.

L’attività investigativa sarà illustrata nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa convocata presso la Procura della Repubblica di Bari alle ore 10.30, durante la quale saranno resi noti gli elementi dell’operazione e gli sviluppi delle indagini.

Al momento, il comunicato diffuso dalla Procura non fornisce ulteriori dettagli sui fatti contestati, sulle persone arrestate o sulle modalità dell’intervento. Maggiori informazioni saranno comunicate dagli inquirenti nel corso dell’incontro con la stampa.