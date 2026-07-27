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Home // Bari // DDA di Bari, due arresti per le sparatorie nei quartieri Carrassi e Libertà

BARI DDA DDA di Bari, due arresti per le sparatorie nei quartieri Carrassi e Libertà

ritenute coinvolte nelle sparatorie avvenute nei quartieri Carrassi e Libertà del capoluogo pugliese

Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 21 gennaio 2020,  è stato effettuato un  servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio

POLIZIA NOTTE - fonte image ilpiacenza (archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, attraverso un’operazione eseguita dalla Polizia di Stato, ha disposto l’arresto di due persone ritenute coinvolte nelle sparatorie avvenute nei quartieri Carrassi e Libertà del capoluogo pugliese.

L’attività investigativa sarà illustrata nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa convocata presso la Procura della Repubblica di Bari alle ore 10.30, durante la quale saranno resi noti gli elementi dell’operazione e gli sviluppi delle indagini.

Al momento, il comunicato diffuso dalla Procura non fornisce ulteriori dettagli sui fatti contestati, sulle persone arrestate o sulle modalità dell’intervento. Maggiori informazioni saranno comunicate dagli inquirenti nel corso dell’incontro con la stampa.

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