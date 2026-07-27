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Home // Bari // Faida nel clan Strisciuglio, il ruolo delle madri: «Hanno cercato di salvare i figli dalla logica mafiosa»

CLAN STRISCIUGLIO Faida nel clan Strisciuglio, il ruolo delle madri: «Hanno cercato di salvare i figli dalla logica mafiosa»

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la madre di uno dei giovani feriti avrebbe cercato di convincere il figlio a mettere in discussione le proprie scelte

ARRESTI CLAN STRISCIUGLIO, 17.09.25, ARCHIVIO

ARRESTI CLAN STRISCIUGLIO, 17.09.25, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – Un segnale di cambiamento che arriva dalle famiglie, e in particolare dalle madri dei giovani coinvolti nella faida interna al clan Strisciuglio. È quanto emerso dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Bari sui due agguati culminati con altrettante gambizzazioni, per i quali sono stati eseguiti due arresti.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’operazione, il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda di Bari, Giuseppe Gatti, ha evidenziato il ruolo determinante avuto dalle mamme di alcuni dei ragazzi coinvolti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la madre di uno dei giovani feriti avrebbe cercato di convincere il figlio a mettere in discussione le proprie scelte e ad abbandonare l’ambiente criminale. La madre di uno degli indagati, invece, si sarebbe rivolta direttamente alle istituzioni e alle forze dell’ordine, individuando nello Stato un punto di riferimento per tentare di salvare il futuro del proprio figlio.

«È un segnale di novità, di un importante cambiamento», ha sottolineato Gatti, spiegando come queste iniziative rappresentino un elemento significativo nel contrasto alla cultura mafiosa.

«Come spesso accade in questi casi – ha aggiunto il magistrato – non è un caso che le protagoniste siano le donne, le madri, persone legate ai propri figli da un vincolo di amore e di affetto speciale. Abbiamo registrato segnali di mamme che chiedono aiuto e che cercano di convincere i propri figli a cambiare strada, facendo comprendere loro che la logica mafiosa è una logica di morte e non offre alcun futuro».

Per la Dda, questi comportamenti testimoniano una crescente consapevolezza all’interno delle famiglie e rappresentano un elemento di speranza nella lotta contro la criminalità organizzata, soprattutto nei contesti in cui la cultura mafiosa continua a esercitare la propria influenza sulle nuove generazioni. Lo riporta l’Ansa.

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