FOGGIA – Ripartono i lavori alla piscina scoperta di via Mazzei, una delle incompiute storiche di Foggia. Un recente sopralluogo nel cantiere ha permesso di verificare lo stato dell’intervento e fare il punto su una vicenda iniziata oltre trent’anni fa.

La piscina faceva parte del progetto realizzato tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta nell’area del Teatro Mediterraneo. A differenza del teatro, completato nel 1995, l’impianto natatorio è rimasto incompiuto, diventando negli anni uno dei simboli delle opere mai portate a termine in città.

Dai primi tentativi di finanziamento al cantiere avviato nel 2022

Un primo tentativo di recuperare le risorse necessarie arrivò nel 2016, quando il Comune candidò il progetto al bando “Da Periferia a Periferia”, senza però ottenere il finanziamento richiesto. Nel frattempo, la Commissione Impianti Sportivi del CONI aveva classificato la piscina come impianto “da esercizio”, destinato quindi ad attività sociali, ricreative e di promozione del nuoto, ma non alle competizioni agonistiche a causa di limiti strutturali e dimensionali.

La svolta arrivò nel 2017 attraverso il bando “Sport Missione Comune”, grazie al quale Palazzo di Città ottenne un mutuo agevolato da 2 milioni di euro con l’Istituto per il Credito Sportivo, finanziamento poi erogato nel 2018. Nel 2019 venne costituito il gruppo di progettazione e affidato all’ingegnere Antonio Mauro De Filippis l’incarico per la predisposizione del progetto esecutivo.

Nel 2020 i lavori furono aggiudicati all’ATI composta da Habitat Immobiliare Srl e Antonacci Termoidraulica Srl. L’apertura del cantiere venne però rallentata da un lungo contenzioso amministrativo, conclusosi soltanto nell’agosto 2021 con la sentenza del Consiglio di Stato che confermò l’aggiudicazione originaria. Dopo la firma del contratto nel gennaio 2022, i lavori furono ufficialmente consegnati il 14 febbraio 2022.

Il percorso, tuttavia, incontrò nuove difficoltà. Durante l’esecuzione emersero criticità tecniche che portarono a una prima variante e, nell’estate 2023, durante la gestione commissariale del Comune, il cantiere venne nuovamente sospeso per adeguare gli impianti alle normative sopravvenute, realizzare la cabina elettrica e intervenire sulle sistemazioni esterne e sulle vie di fuga.

Altri 500mila euro dal Comune, ma serviranno nuove risorse

Un ulteriore rallentamento arrivò nel settembre 2024 con la morte del Direttore dei Lavori. Nel 2025 il nuovo direttore, l’ingegnere Giovanni Pitta, ha quindi predisposto un’altra perizia di variante, ottenendo nel giugno dello stesso anno il parere favorevole del CONI.

È stato così ridefinito un primo stralcio funzionale dell’intervento, finanziato attraverso le risorse ancora disponibili del mutuo e un cofinanziamento comunale di circa 500mila euro, approvato con determinazione dirigenziale il 6 marzo 2026. I successivi provvedimenti hanno consentito la ripresa del cantiere.

La ripartenza dei lavori, però, non rappresenta ancora la conclusione definitiva della vicenda. Secondo quanto precisato dal Comune, l’opera così come era stata originariamente concepita avrà bisogno di un ulteriore completamento per poter diventare pienamente funzionale e garantire una gestione economicamente sostenibile. A incidere è anche la natura stessa della struttura: trattandosi di una piscina scoperta, il suo utilizzo sarebbe infatti limitato ai mesi estivi.

L’Amministrazione comunale dovrà quindi continuare a lavorare per individuare le ulteriori risorse necessarie al completamento definitivo. L’obiettivo dichiarato è chiudere una vicenda amministrativa durata decenni e trasformare quella che per lungo tempo è stata una delle incompiute simbolo di Foggia in una struttura finalmente fruibile e al servizio della comunità.