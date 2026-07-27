Furti d'auto, la presunta tecnica del "topo morto" preoccupa gli automobilisti

NAPOLI – Un presunto nuovo stratagemma utilizzato per mettere a segno furti e rapine d’auto sta alimentando il dibattito sui social network. Negli ultimi giorni, numerosi video pubblicati soprattutto su TikTok raccontano di una tecnica tanto insolita quanto inquietante, che sarebbe stata segnalata lungo l’Asse Mediano, l’arteria stradale che attraversa l’area a nord di Napoli e parte della provincia di Caserta.

Secondo le testimonianze diffuse online, alcuni malviventi attenderebbero il passaggio di automobili con i finestrini abbassati per lanciare all’interno dell’abitacolo un topo morto, provocando nel conducente una reazione di paura e disgusto.

Come funzionerebbe il presunto stratagemma

Stando ai racconti condivisi sui social, l’improvvisa presenza dell’animale all’interno del veicolo spingerebbe il conducente a fermarsi e ad abbandonare rapidamente l’auto. In quel momento entrerebbero in azione eventuali complici, pronti ad appropriarsi del mezzo in pochi istanti, sfruttando il panico della vittima.

Si tratterebbe quindi di una tecnica basata sull’effetto sorpresa e sulla reazione emotiva del conducente, più che sull’uso della forza.

Nessuna denuncia ufficiale

La vicenda è stata riportata anche dall’edizione napoletana del Corriere della Sera, che evidenzia come, allo stato attuale, non risultino denunce ufficiali presentate alle forze dell’ordine né comunicazioni istituzionali che confermino rapine o furti d’auto commessi con questa specifica modalità.

Le segnalazioni restano quindi circoscritte ai racconti condivisi online e non trovano, al momento, riscontri ufficiali.

I precedenti e l’invito alla prudenza

Episodi simili erano già stati segnalati nel 2018 nelle zone di San Giovanni a Teduccio e Barra, circostanza che ha contribuito a riaccendere l’attenzione sull’argomento. Tuttavia, quei precedenti non costituiscono una prova dell’esistenza di un fenomeno attualmente diffuso.

Gli esperti ricordano che molte tecniche criminali, reali o presunte, fanno leva sull’effetto psicologico. Emozioni improvvise come paura, ribrezzo o panico possono infatti indurre una persona ad agire impulsivamente, abbassando il livello di attenzione e rendendola più vulnerabile.

In attesa di eventuali riscontri da parte delle autorità competenti, il consiglio è quello di mantenere la calma in situazioni sospette, evitare reazioni impulsive e, in caso di pericolo o tentativi di aggressione, contattare immediatamente le forze dell’ordine, segnalando ogni episodio che possa contribuire ad accertare eventuali responsabilità.

Lo riporta Leggo.it