Foggia, liberata l'attivista della Flotilla Dina Alberizia: "È vero. È bellissimo" - Fonte Immagine: ansa.it

Martedì 28 luglio alla Casa del Giovane l’incontro con i volontari del Global Sumud Convoy rientrati dopo un mese di detenzione. Al centro della serata la situazione nella Striscia di Gaza, la testimonianza diretta dei protagonisti e una raccolta fondi per sostenere i progetti umanitari.

FOGGIA – Una testimonianza diretta per raccontare ciò che hanno vissuto durante la missione umanitaria diretta verso Gaza e per riportare al centro del dibattito pubblico una delle crisi internazionali più drammatiche degli ultimi anni. Martedì 28 luglio, alle 20.30, la Casa del Giovane di Foggia ospiterà un incontro pubblico dedicato alla situazione nella Striscia di Gaza, con la partecipazione di alcuni degli attivisti italiani recentemente rientrati dalla Libia dopo essere stati trattenuti dalle autorità locali nel corso della missione del Global Sumud Land Convoy.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità sulla strada di Emmaus, dal Coordinamento Capitanata per la Pace e da Project Allegria OdV, realtà impegnate da anni sui temi della cooperazione internazionale, della solidarietà e della promozione della pace.

Il racconto di chi ha vissuto la missione

Protagonisti della serata saranno Dina Alberizia, Domenico Centrone e Sara Suriano.

Alberizia e Centrone facevano parte del gruppo di dieci attivisti internazionali del Global Sumud Land Convoy, la missione umanitaria organizzata con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza via terra attraversando Libia, Egitto e il valico di Rafah per consegnare aiuti sanitari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese.

Il convoglio, spiegano gli organizzatori, non è mai riuscito a raggiungere la destinazione prevista. Gli attivisti sono stati infatti fermati dalle autorità della Libia orientale e trattenuti per circa un mese prima di poter fare ritorno in Italia. L’incontro offrirà così l’occasione per ascoltare direttamente il loro racconto e comprendere le difficoltà incontrate durante la missione umanitaria.

Il focus sulla crisi umanitaria

Accanto alle testimonianze personali, la serata sarà dedicata anche a un approfondimento sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Gli organizzatori descrivono un quadro caratterizzato dalla distruzione di infrastrutture civili essenziali, dal collasso del sistema sanitario e dalle gravi difficoltà nell’accesso agli aiuti umanitari. Nel documento diffuso alla stampa si richiama l’attenzione sulle condizioni in cui operano medici, infermieri e operatori umanitari, costretti a lavorare con strutture ospedaliere gravemente compromesse e con una cronica carenza di medicinali, attrezzature ed energia elettrica.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la popolazione civile continua a vivere una situazione di estrema emergenza umanitaria, aggravata dalle limitazioni all’ingresso degli aiuti e dalle conseguenze delle operazioni militari in corso.

Il documentario e la raccolta fondi

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il documentario “Gaza: medici sotto attacco”, dedicato alle condizioni del personale sanitario impegnato negli ospedali della Striscia durante il conflitto.

La serata comprenderà inoltre una raccolta fondi destinata alle attività di Project Allegria, organizzazione presente anche a San Severo e impegnata con propri operatori in progetti educativi, sociali e umanitari rivolti ai bambini e ai minori presenti nella Striscia di Gaza.

L’appello degli organizzatori

L’iniziativa si concluderà con un momento di riflessione collettiva sulle prospettive del conflitto e sul ruolo della comunità internazionale.

Nel documento di presentazione vengono ribadite alcune richieste che i promotori rivolgono alle istituzioni nazionali e internazionali: il cessate il fuoco immediato, l’apertura dei corridoi umanitari per consentire l’ingresso di cibo, acqua, medicinali e beni essenziali, oltre a un rafforzamento dell’impegno diplomatico affinché venga garantito il rispetto del diritto internazionale.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori dell’informazione, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una crisi che continua ad avere pesanti conseguenze umanitarie e di offrire uno spazio di confronto attraverso la voce diretta di chi ha tentato di raggiungere Gaza portando assistenza alla popolazione civile.