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CONTE SGR Giuseppe Conte presenta il suo libro a San Giovanni Rotondo: “Ho scelto la politica per dare un servizio al Paese”

Nel corso dell'incontro, Conte ha ripercorso il momento che lo ha portato a entrare in politica, spiegando come la decisione sia maturata davanti alla possibilità di offrire un contributo concreto all'Italia.

Giuseppe Conte presenta il suo libro a San Giovanni Rotondo Ho scelto la politica per dare un servizio al Paese

Giuseppe Conte presenta il suo libro a San Giovanni Rotondo Ho scelto la politica per dare un servizio al Paese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Piazza dei Martiri gremita, ieri sera, per l’incontro con Giuseppe Conte nell’ambito della rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition”. L’ex Presidente del Consiglio ha presentato il suo ultimo libro, Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia, dialogando con il pubblico sui temi della sua esperienza politica e della visione per il futuro del Paese.

Nel corso dell’incontro, Conte ha ripercorso il momento che lo ha portato a entrare in politica, spiegando come la decisione sia maturata davanti alla possibilità di offrire un contributo concreto all’Italia.

«Il momento è stato quando c’è stata l’opportunità di fare un gran servizio per il Paese – ha dichiarato – quando mi è stata chiesta la disponibilità come ministro di una ipotetica squadra di governo e poi, addirittura, come Presidente del Consiglio. Lì c’è stata la possibilità di mettere a frutto tanti anni, decenni di impegno, di servizio, di studio e anche di competenze».

L’ex premier ha sottolineato il carattere straordinario della sua esperienza istituzionale, ricordando il passaggio dalla società civile alla guida del Governo.

«Non capita tutti i giorni – ha aggiunto – che un esponente della società civile venga coinvolto in un incarico così importante. Ho pensato di poter dare una mano».

L’appuntamento ha richiamato numerosi cittadini e simpatizzanti, confermando l’interesse del pubblico per il confronto con uno dei protagonisti della recente storia politica italiana. La serata si è inserita nel programma della rassegna culturale estiva dedicata alla promozione della lettura e del dibattito pubblico, che continua a ospitare personalità del mondo della cultura, delle istituzioni e dell’informazione.

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