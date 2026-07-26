BARI, 26 Luglio 2026 – Lunedì 27 Luglio alle ore 15.10 su Rai3 va in onda la terza puntata di “In cammino”, il programma condotto da Padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini.

Protagonista della puntata è “La Linea di San Michele“, una direttrice misteriosa e affascinante lunga oltre 1.500 km che attraversa l’Europa unendo sette santuari dedicati a San Michele Arcangelo, dall’Irlanda fino alla Terra Santa.

Il viaggio si concentra sul cuore italiano di questa rotta sacra: si parte dalla maestosa Sacra di San Michele, sospesa tra roccia e cielo in Val di Susa, in Piemonte, e si arriva fino al Santuario di San Michele Arcangelo sul promontorio del Gargano, in Puglia.

Un itinerario millenario carico di simboli, dove storia, arte e spiritualità si intrecciano. “In viaggio per riscoprire le radici cristiane del nostro Paese e le sue straordinarie bellezze” ha dichiarato Padre Enzo Fortunato. “In cammino” è un programma di Paola Miletich con la regia di Marco Capasso.