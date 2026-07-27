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Home // Cronaca // Incendi sul Gargano, Assoturismo Capitanata: «Danni stimati per 10 milioni di euro. Serve un piano strutturale di prevenzione»

DANNI Incendi sul Gargano, Assoturismo Capitanata: «Danni stimati per 10 milioni di euro. Serve un piano strutturale di prevenzione»

Oltre alle perdite materiali, l'associazione evidenzia quelle cosiddette "immateriali", destinate a manifestarsi nel medio e lungo periodo

Incendi sul Gargano, Assoturismo Capitanata: «Danni stimati per 10 milioni di euro. Serve un piano strutturale di prevenzione»

Incendi sul Gargano, Assoturismo Capitanata: «Danni stimati per 10 milioni di euro. Serve un piano strutturale di prevenzione»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

FOGGIA – Gli incendi che nei giorni scorsi hanno colpito il Gargano, interessando in particolare i territori di Peschici e Cagnano Varano, rischiano di lasciare pesanti conseguenze non solo sul patrimonio ambientale, ma anche sull’economia turistica dell’intera area. A lanciare l’allarme è Assoturismo Capitanata, che stima in circa 10 milioni di euro i danni commerciali subiti dalle imprese del comparto e chiede alla Regione Puglia un piano strutturale e permanente di prevenzione degli incendi.

Un’emergenza che colpisce ambiente ed economia

Le immagini delle fiamme che hanno devastato vaste aree boschive del promontorio garganico, con colonne di fumo visibili a chilometri di distanza, turisti costretti ad abbandonare strutture ricettive e spiagge, strade chiuse e attività economiche rallentate, rappresentano una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni.

Secondo Assoturismo, tuttavia, il bilancio non può essere limitato agli ettari di vegetazione andati in fumo. A essere compromesso è uno dei principali patrimoni naturalistici della Puglia, elemento fondamentale dell’attrattività turistica del Gargano.

I danni invisibili che pesano sul turismo

Oltre alle perdite materiali, l’associazione evidenzia quelle cosiddette “immateriali”, destinate a manifestarsi nel medio e lungo periodo. Il settore turistico vive infatti di reputazione e immagine: la diffusione delle fotografie degli incendi sui media nazionali e internazionali potrebbe influenzare la percezione della destinazione, soprattutto tra i visitatori provenienti da mercati che conoscono meno il territorio.

Le conseguenze potrebbero riflettersi sulle prenotazioni delle prossime stagioni, coinvolgendo non solo alberghi, villaggi turistici e campeggi, ma anche stabilimenti balneari, ristoranti, agenzie di viaggio, guide turistiche, attività commerciali e l’intero indotto economico locale.

«Il Gargano fonda la propria competitività sulla qualità del paesaggio, sulla biodiversità e sulla presenza di ambienti naturali unici. Quando questi elementi vengono compromessi, il danno si ripercuote inevitabilmente sulla capacità del territorio di attrarre visitatori», sottolinea Assoturismo Capitanata.

«Quando brucia il bosco, brucia anche il lavoro»

Per l’associazione di categoria, il patrimonio ambientale rappresenta il principale capitale economico del promontorio. Ogni incendio mette a rischio migliaia di posti di lavoro e milioni di euro di fatturato, incidendo sulla competitività di un territorio che basa gran parte della propria economia sul turismo naturalistico e balneare.

La richiesta alla Regione Puglia

Assoturismo Capitanata invita la Regione Puglia ad andare oltre la gestione dell’emergenza e ad avviare una strategia organica di prevenzione.

Tra le proposte avanzate figurano la realizzazione di uno studio multidisciplinare sugli incendi che hanno interessato il Gargano negli ultimi anni, l’analisi delle cause ricorrenti e delle vulnerabilità del territorio, il rafforzamento della manutenzione del patrimonio boschivo, la realizzazione e il mantenimento dei viali tagliafuoco, la creazione di aree con vegetazione meno soggetta alla propagazione delle fiamme, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza e una maggiore formazione degli operatori impegnati nella prevenzione.

L’associazione chiede inoltre un coordinamento ancora più efficace tra Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, Comuni, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e mondo della ricerca, affinché le attività di prevenzione diventino parte integrante della programmazione territoriale.

«La prevenzione è un investimento»

Il messaggio finale di Assoturismo è chiaro: non basta intervenire quando l’incendio è già scoppiato. Per tutelare il patrimonio ambientale e garantire il futuro economico del Gargano è necessario investire nella prevenzione.

«Ogni euro destinato alla prevenzione – conclude l’associazione – può evitarne molti di più in interventi di ricostruzione, risarcimenti e perdita di competitività, salvaguardando un territorio che rappresenta una delle principali risorse turistiche della Puglia e dell’intero Mezzogiorno».

Incendi sul Gargano, Assoturismo Capitanata: «Danni stimati per 10 milioni di euro. Serve un piano strutturale di prevenzione»
Incendi sul Gargano, Assoturismo Capitanata: «Danni stimati per 10 milioni di euro. Serve un piano strutturale di prevenzione»

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