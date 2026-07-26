PESCHICI – È stata ridimensionata l’area interessata dall’incendio divampato nell’agro di Manaccora, nel territorio di Peschici. Le fiamme risultano al momento circoscritte nella zona collinare e montuosa, lontano dai centri abitati e dalle strutture ricettive.

La situazione è stata esaminata nel corso di una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, presieduta in serata dal prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l’assessora regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, il dirigente del Dipartimento regionale della Protezione civile, Nicola Lopane, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Comune di Peschici, della Questura di Foggia, del servizio di emergenza sanitaria territoriale e della Capitaneria di Porto di Manfredonia.

In azione quattro Canadair e un elicottero

Le operazioni di spegnimento sono state condotte anche con l’impiego di numerosi mezzi aerei. In particolare, sull’area hanno operato quattro Canadair e un elicottero.

L’intervento ha consentito di ridurre sensibilmente il fronte dell’incendio, allontanando il pericolo dalle aree maggiormente frequentate.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, non emergono attualmente situazioni di rischio per l’incolumità pubblica e privata, né all’interno né nelle immediate vicinanze delle strutture ricettive presenti nella zona.

Presidi attivi per tutta la notte

A scopo precauzionale, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco garantirà per tutta la notte alcuni presidi fissi a tutela delle strutture alberghiere situate nell’agro interessato.

Alle operazioni parteciperanno le squadre del Comando provinciale di Foggia, supportate dalla colonna mobile proveniente da Napoli, da cinque squadre Arif e da tre squadre di volontari.

Complessivamente saranno impegnate 74 unità, con il contributo del Comune di Peschici e di risorse provenienti anche da fuori regione.

Dalle prime ore del 27 giugno 2026 potranno riprendere le attività di spegnimento, anche con un nuovo impiego dei mezzi aerei, qualora le condizioni lo rendessero necessario. La Regione Puglia e il Comune di Peschici stanno inoltre garantendo assistenza e supporto alle persone presenti sul posto.

La situazione resta sotto costante osservazione da parte delle autorità e delle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso.