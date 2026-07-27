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Home // Manfredonia // Incendio a Peschici, la vicinanza dell’Arcivescovo Moscone: “Il Gargano saprà rialzarsi”

MOSCONE PESCHICI Incendio a Peschici, la vicinanza dell’Arcivescovo Moscone: “Il Gargano saprà rialzarsi”

Attraverso una nota indirizzata al sindaco Luigi D'Arenzo, il presule ha espresso la propria partecipazione al momento di difficoltà vissuto dalla comunità garganica

L'ARCIVESCOVO MOSCONE, PH STATOQUOTIDIANO.IT

L'ARCIVESCOVO MOSCONE, PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

PESCHICI – Un messaggio di vicinanza, solidarietà e speranza arriva dall’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Franco Moscone, in seguito al vasto incendio che ha colpito il territorio di Peschici, mettendo a dura prova residenti, turisti e soccorritori.

Attraverso una nota indirizzata al sindaco Luigi D’Arenzo, il presule ha espresso la propria partecipazione al momento di difficoltà vissuto dalla comunità garganica, richiamando alla memoria il drammatico incendio che devastò la zona circa vent’anni fa.

«Ho appena appreso e visto le immagini del grave incendio di oggi, che richiama alla memoria il dramma di vent’anni fa – scrive Moscone –. Sono vicino a tutta la popolazione peschiciana, ai tanti turisti e a voi dell’Amministrazione per la professionalità che state dimostrando e la generosità con cui state operando. Condanno i fatti dolosi e assicuro la mia preghiera».

L’Arcivescovo ha rivolto un sentito ringraziamento a quanti sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e di assistenza alla popolazione, esprimendo riconoscenza ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai volontari e a tutti gli operatori che, senza sosta, stanno lavorando per contenere le fiamme e salvaguardare persone e territorio.

Monsignor Moscone ha inoltre invitato tutte le comunità della diocesi a unirsi nella preghiera affinché l’emergenza possa concludersi al più presto. Un appello che si accompagna alla fiducia nella capacità del Gargano di superare anche questa difficile prova, tutelando un patrimonio ambientale di straordinario valore.

«Il Gargano – sottolinea il presule – saprà ancora una volta trovare la forza di rialzarsi, custodendo un patrimonio naturale che è dono per tutti e responsabilità di ciascuno».

Fonte: nota dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

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