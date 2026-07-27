BARI – Un incidente stradale avvenuto lungo la Strada statale 16 “Adriatica” ha provocato il ferimento di cinque persone e pesanti ripercussioni sulla circolazione nell’area di Bari. Il sinistro si è verificato nella giornata di lunedì 27 luglio 2026, in corrispondenza del chilometro 800,600, e ha coinvolto complessivamente quattro autovetture e un mezzo pesante.

A seguito dell’impatto, Anas ha disposto la chiusura temporanea delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle Forze dell’Ordine di effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica e alle squadre operative di procedere con la rimozione dei veicoli e la pulizia del piano viabile.

Il traffico, pur non essendo stato completamente bloccato, viene fatto defluire esclusivamente sulle corsie di marcia. La restrizione sta determinando rallentamenti e possibili code nel tratto interessato, particolarmente trafficato anche per gli spostamenti in entrata e in uscita dal capoluogo pugliese.

Cinque persone ferite

Secondo le prime informazioni diffuse da Anas, nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone. Nel comunicato non vengono fornite indicazioni sulle loro condizioni né sulla gravità dei traumi riportati.

La presenza di un mezzo pesante e di quattro automobili ha richiesto un intervento articolato per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi agli automobilisti in transito. Restano da accertare le cause che hanno provocato il sinistro e l’esatta sequenza degli urti tra i veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti, insieme alle squadre Anas incaricate di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada nel più breve tempo possibile.

Circolazione rallentata sulla Statale 16

La Statale 16 rappresenta una delle principali arterie della viabilità pugliese e attraversa l’area metropolitana di Bari sostenendo ogni giorno un flusso particolarmente intenso di veicoli. Anche una riduzione parziale delle carreggiate può quindi determinare conseguenze rilevanti sulla circolazione, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Nel tratto interessato dall’incidente, gli automobilisti possono continuare a procedere utilizzando le corsie di marcia, ma sono invitati a moderare la velocità, rispettare la segnaletica temporanea e seguire le indicazioni degli operatori presenti sul posto.