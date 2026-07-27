Laika, la cagnolina dei record di Torremaggiore: ha almeno 24 anni

TORREMAGGIORE (FG) – Una storia di affetto, fedeltà e adozione che attraversa il tempo. A Torremaggiore vive Laika, una cagnolina meticcia che ha raggiunto un traguardo straordinario: almeno 24 anni di vita, un’età eccezionale per un cane e che potrebbe essere persino superiore, considerando che fu adottata già adulta.

A raccontare la sua storia è Francesco, uno dei componenti della famiglia che dal 2024 si prende cura di lei ogni giorno. Laika entrò nella loro vita nell’ottobre del 2004, dopo essere stata sottoposta a un intervento di isterectomia. Da quel momento iniziò per lei un lungo percorso fatto di attenzioni, cure e tanto affetto.

Un legame che si tramanda nel tempo

La storia di Laika è anche quella di una famiglia che ha scelto di prendersi cura di lei per oltre vent’anni. Ad accoglierla per prima fu la zia di Francesco, oggi scomparsa, che le offrì una casa e un ambiente familiare.

Successivamente il testimone è passato al figlio della donna, cugino di Francesco, nato nel 2003 e quindi addirittura più giovane della stessa Laika. Oggi è lui a occuparsi quotidianamente della cagnolina, continuando una tradizione di amore iniziata tanti anni fa.

Una vita lontana dalle abitudini moderne

Laika ha sempre avuto un’alimentazione particolare: non ha mai mangiato il classico cibo industriale per cani. La zia preparava infatti per lei una porzione aggiuntiva degli stessi piatti cucinati per la famiglia, facendola sentire a tutti gli effetti parte della casa.

Tra le sue piccole passioni, fino a qualche anno fa, c’erano anche le arachidi, un dettaglio che rende ancora più curiosa e affettuosa la sua lunga storia.

«Vederla ancora qui con noi oggi è davvero emozionante», racconta Francesco, che spera che la vicenda di Laika possa regalare un sorriso ai lettori, ma anche trasmettere un messaggio importante sul valore dell’adozione.

Un esempio di amore senza età

La storia di Laika dimostra come anche un animale adottato già adulto possa diventare un compagno di vita insostituibile. Il suo lungo percorso accanto alla stessa famiglia rappresenta un esempio di quanto possano essere profondi i legami tra persone e animali.

A Torremaggiore, Laika non è soltanto una cagnolina longeva: è diventata il simbolo di un affetto che ha attraversato tre generazioni e che continua ancora oggi, giorno dopo giorno, con la stessa cura e dedizione.

Lo riporta FoggiaToday.it