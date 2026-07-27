Edizione n° 6140

BALLON D'ESSAI

MONTI DAUNI // Aree interne, quasi 29 milioni ai Monti Dauni: la sfida è trasformare le risorse in servizi
27 Luglio 2026 - ore  16:30

CALEMBOUR

145 indagati // Brindisi, chiusa maxi inchiesta su presunte truffe ai danni delle banche: 145 indagati
27 Luglio 2026 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Laika, la cagnolina dei record di Torremaggiore: ha almeno 24 anni

STORIA Laika, la cagnolina dei record di Torremaggiore: ha almeno 24 anni

Il suo lungo percorso accanto alla stessa famiglia rappresenta un esempio di quanto possano essere profondi i legami tra persone e animali

Laika, la cagnolina dei record di Torremaggiore: ha almeno 24 anni

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

TORREMAGGIORE (FG) – Una storia di affetto, fedeltà e adozione che attraversa il tempo. A Torremaggiore vive Laika, una cagnolina meticcia che ha raggiunto un traguardo straordinario: almeno 24 anni di vita, un’età eccezionale per un cane e che potrebbe essere persino superiore, considerando che fu adottata già adulta.

A raccontare la sua storia è Francesco, uno dei componenti della famiglia che dal 2024 si prende cura di lei ogni giorno. Laika entrò nella loro vita nell’ottobre del 2004, dopo essere stata sottoposta a un intervento di isterectomia. Da quel momento iniziò per lei un lungo percorso fatto di attenzioni, cure e tanto affetto.

Un legame che si tramanda nel tempo

La storia di Laika è anche quella di una famiglia che ha scelto di prendersi cura di lei per oltre vent’anni. Ad accoglierla per prima fu la zia di Francesco, oggi scomparsa, che le offrì una casa e un ambiente familiare.

Successivamente il testimone è passato al figlio della donna, cugino di Francesco, nato nel 2003 e quindi addirittura più giovane della stessa Laika. Oggi è lui a occuparsi quotidianamente della cagnolina, continuando una tradizione di amore iniziata tanti anni fa.

Una vita lontana dalle abitudini moderne

Laika ha sempre avuto un’alimentazione particolare: non ha mai mangiato il classico cibo industriale per cani. La zia preparava infatti per lei una porzione aggiuntiva degli stessi piatti cucinati per la famiglia, facendola sentire a tutti gli effetti parte della casa.

Tra le sue piccole passioni, fino a qualche anno fa, c’erano anche le arachidi, un dettaglio che rende ancora più curiosa e affettuosa la sua lunga storia.

«Vederla ancora qui con noi oggi è davvero emozionante», racconta Francesco, che spera che la vicenda di Laika possa regalare un sorriso ai lettori, ma anche trasmettere un messaggio importante sul valore dell’adozione.

Un esempio di amore senza età

La storia di Laika dimostra come anche un animale adottato già adulto possa diventare un compagno di vita insostituibile. Il suo lungo percorso accanto alla stessa famiglia rappresenta un esempio di quanto possano essere profondi i legami tra persone e animali.

A Torremaggiore, Laika non è soltanto una cagnolina longeva: è diventata il simbolo di un affetto che ha attraversato tre generazioni e che continua ancora oggi, giorno dopo giorno, con la stessa cura e dedizione.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO