L’antimastellismo può attendere. Ancora una volta. E Mastella continua a scrivere la storia. Nino Lombardi rieletto presidente della provincia.

Ci sono sconfitte che maturano lentamente. E ce ne sono altre che, quando arriva il verdetto delle urne, assumono il valore di una lezione politica.

Quella delle elezioni provinciali di Benevento appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

I numeri, del resto, hanno un pregio e un difetto: non parteggiano. Raccontano i fatti.

56.821 voti ponderati per Nino Lombardi. 30.939 per Claudio Cataudo.

Quasi ventiseimila voti di differenza. Non una vittoria. Una sentenza.

Non c’è stata suspense. Non c’è stato recupero. Non c’è stato il colpo di scena che per settimane qualcuno aveva raccontato come inevitabile.

C’è stata, semplicemente, la realtà. E la realtà, ancora una volta, porta il nome di Clemente Mastella.

Da anni il rito si ripete con una puntualità quasi liturgica. Ad ogni tornata elettorale si celebra il funerale del mastellismo. Cambiano gli officianti, non cambia l’omelia. Si racconta di un sistema logoro, di un leader al tramonto, di una stagione ormai conclusa. Si scrive persino l’epitaffio prima ancora che si aprano i seggi.

Poi arrivano le urne. E le urne hanno un difetto terribile: non leggono gli editoriali, non partecipano alle riunioni di partito, non seguono i social network e ignorano le sceneggiature già scritte. Votano.

Ed è proprio quel voto che, ancora una volta, ha demolito una narrazione costruita più sul desiderio che sull’analisi.

Perché il vero problema dell’antimastellismo è tutto qui.

Ha smesso da tempo di essere una proposta politica. È diventato un’identità. Esiste soltanto in funzione dell’avversario.

E quando una forza politica definisce sé stessa esclusivamente attraverso ciò che combatte, ha già rinunciato a spiegare ciò che vuole costruire.

È una regola antica quanto la democrazia. Non si vince perché l’avversario invecchia. Si vince quando si convince qualcuno di essere migliori.

Il paradosso di chi impartiva lezioni

La vicenda, però, offre un paradosso che merita di essere raccontato.

Per anni Clemente Mastella è stato dipinto come il simbolo delle geometrie variabili, degli accordi trasversali, delle alleanze considerate troppo elastiche.

Per anni gli sono state impartite lezioni di coerenza politica. Poi è arrivata questa elezione.

Secondo la ricostruzione politica emersa nel corso della campagna elettorale, autorevoli esponenti del Partito Democratico sannita, tra cui Umberto Del Basso De Caro e Floriana Fioretti, hanno sostenuto la scelta di convergere, direttamente o indirettamente, sulla candidatura di Antonio Cataudo, sostenuta dal centrodestra, con l’obiettivo dichiarato di fermare il fronte mastelliano.

Naturalmente ogni partito è libero di scegliere la propria strategia. Ma ogni strategia produce inevitabilmente anche un messaggio politico. E il messaggio arrivato agli elettori è stato di una chiarezza quasi disarmante.

Perché chi per anni aveva costruito la propria narrazione sulla difesa dell’identità del centrosinistra ha ritenuto politicamente praticabile un’intesa con il centrodestra pur di sconfiggere un alleato che, appena pochi mesi prima, aveva contribuito in maniera decisiva alla vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali.

Qui sta la contraddizione.

Mastella, piaccia o no, è rimasto nel campo del centrosinistra anche nei passaggi più delicati della politica campana.

Alle Regionali il suo consenso, la sua rete amministrativa e il suo radicamento hanno rappresentato un contributo determinante alla vittoria della coalizione guidata dal centrosinistra, favorendo inevitabilmente anche il Partito Democratico.

Oggi, invece, proprio una parte di quel PD ha scelto una strada diversa.

Non è un giudizio morale. È un fatto politico.

E rende francamente curioso assistere, ancora oggi, a lezioni di coerenza impartite proprio da chi ha ritenuto sacrificabile quella stessa coerenza sull’altare dell’antimastellismo.

La politica, qualche volta, possiede un senso dell’ironia persino superiore a quello della satira.

Chi accusava Mastella di praticare geometrie variabili si è ritrovato, agli occhi di molti osservatori, a percorrere una strada ancora più tortuosa.

Ed è qui che emerge un principio antico della politica.

Quando il principale collante di una coalizione diventa l’avversione verso una persona e non un progetto amministrativo, significa che è proprio quella persona ad aver imposto l’agenda politica.

Ed è esattamente ciò che è accaduto.

La memoria corta

Esiste poi un dettaglio che qualcuno sembra aver rimosso con sorprendente facilità.

La politica vive anche di memoria. E la memoria dovrebbe impedire giudizi troppo frettolosi.

Perché se oggi una parte del Partito Democratico può ancora rivendicare il governo della Regione Campania, è anche grazie al contributo elettorale e politico che Mastella e il suo mondo hanno garantito al centrosinistra.

La riconoscenza, si sa, non è una categoria della politica. Ma la coerenza dovrebbe esserlo.

Dopo la batosta arriva il rito del rinnovamento

La parte forse più sorprendente arriva dopo lo scrutinio.

Nemmeno il tempo di prendere atto di una sconfitta così netta e già dal Partito Democratico beneventano si levano appelli al rinnovamento, ai volti nuovi, alla necessità di cambiare classe dirigente.

È il riflesso automatico della politica italiana.

Quando si perde, si cambiano i nomi. Quasi mai si cambiano le idee.

Eppure le domande dovrebbero essere altre. Il problema sono davvero i volti?

Oppure è il fatto che, ancora una volta, l’unico progetto politico riconoscibile sia stato semplicemente battere Mastella?

Perché cambiare interpreti lasciando immutato il copione significa prepararsi a mettere in scena lo stesso spettacolo. Con lo stesso finale.

Forse il vero rinnovamento che il Partito Democratico dovrebbe interrogarsi a costruire non riguarda semplicemente i nomi.

Perché, se dopo una sconfitta di queste proporzioni ci si limita a cambiare le fotografie senza mettere in discussione strategie, alleanze e cultura politica, il problema non è soltanto chi oggi rappresenta il partito.

Il problema è un metodo. Un metodo che continua a nascere contro qualcuno, anziché per qualcosa.

L’equivoco della longevità

Da anni la longevità politica di Clemente Mastella viene raccontata come un’anomalia.

È una lettura curiosa. In democrazia nessuno resta protagonista per diritto ereditario.

Ogni consultazione elettorale offre agli elettori la possibilità di archiviare una classe dirigente.

Se questo continua a non accadere, forse la spiegazione non risiede soltanto nelle qualità di chi vince. Forse risiede anche nelle debolezze di chi perde.

Perché un sistema politico non sopravvive per decreto. Sopravvive se continua a produrre consenso, relazioni, mediazione e rappresentanza.

Lo si può criticare. Lo si può contestare. Lo si può combattere. Ma non lo si può liquidare come un incidente della storia.

La vera morte della politica

Ed è qui che si arriva al punto più amaro.

La vera morte della politica non è perdere un’elezione. È smettere di costruire un’alternativa. È convincersi che basti attendere il tramonto dell’avversario invece di lavorare all’alba di un progetto diverso. È trasformare un partito in un comitato permanente del “contro”.

Perché l’antimastellismo, ancora una volta, ha mostrato tutti i suoi limiti. Ha sommato rancori pensando di sommare voti. Ha costruito alleanze immaginando che l’avversario fosse il programma. Ha scambiato le camere dell’eco per il consenso popolare.

Le bacheche applaudivano. Le urne contavano. E hanno contato molto diversamente.

Resta allora una domanda che, dopo questo risultato, pesa più di qualsiasi dichiarazione.

Se Clemente Mastella appartiene davvero al passato, come da anni si continua a ripetere, perché il presente e il futuro dei suoi avversari continuano a dipendere esclusivamente da lui?

Forse perché il vero protagonista di questa storia non è il mastellismo. È il fallimento di chi continua a pensare che l’antimastellismo possa sostituire una visione politica.

Ed è questa, prima ancora che una sconfitta elettorale, la vera sconfitta culturale.

Poi c’è l’aspetto spesso ignorato. I candidati che afferiscono al pensiero Mastelliano non attengono al circo delle marionette ma si presentano convintamente e con un volto, con un nome e un cognome ben definito. Far finta che ciò sia marginale è l’altra faccia brutta e sporca della politica dell’infamia senza lode.

Quando un partito smette di chiedersi come migliorare un territorio e si limita a chiedersi come eliminare un avversario, offendendo l’onorabilità degli avversari, non sta preparando la vittoria.

Sta certificando la propria irrilevanza.

E così, mentre gli altri, da anni, continuano ad annunciarne il tramonto, Clemente Mastella continua a presentarsi all’alba e i suoi candidati vincono e convincono.

E, piaccia o no ai suoi avversari, egli continua a fare ciò che gli riesce meglio.

Scrivere la storia politica del Sannio, mentre gli altri si limitano, puntualmente, a sbagliarne il finale.

a cura di Maurizio Varriano

Foto da tv7Bn