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Home // Bari // Lavoro, oltre 600 opportunità con ARPAL Puglia: edilizia e servizi trainano la domanda nelle province di Bari, BAT e Foggia

LAVORO ARPAL Lavoro, oltre 600 opportunità con ARPAL Puglia: edilizia e servizi trainano la domanda nelle province di Bari, BAT e Foggia

Secondo il report, il settore Costruzioni, Impianti e Immobiliare registra il maggior numero di richieste con 195 posizioni aperte

Edilizia

Lavoro in Puglia, oltre 600 opportunità da ARPAL: edilizia e servizi trainano le nuove assunzioni - Fonte Immagine non riferita al testo: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Bari // Economia //

BARI – È il comparto dell’edilizia a guidare la domanda di lavoro nelle province di Bari, BAT e Foggia. Lo evidenzia il nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia che raccoglie e promuove le offerte di lavoro dei Centri per l’impiego, con oltre 600 opportunità occupazionali disponibili sul territorio.

Secondo il report, il settore Costruzioni, Impianti e Immobiliare registra il maggior numero di richieste con 195 posizioni aperte, quasi il triplo rispetto alla precedente rilevazione. Seguono Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio con 164 offerte, confermando il dinamismo delle attività economiche locali nel periodo estivo.

In crescita anche il comparto dei servizi alla persona, che mette a disposizione 84 opportunità, mentre il settore turistico-culturale conta 54 posizioni e quello ludico-ricreativo altre 50, a testimonianza del ruolo sempre più centrale del terziario nell’economia del territorio.

Una delle novità dell’edizione riguarda l’adeguamento delle offerte alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026 sulla trasparenza retributiva e sulla parità salariale. Tutti gli annunci pubblicati indicano infatti la retribuzione o la relativa fascia economica e utilizzano un linguaggio neutro per garantire pari opportunità di accesso.

Il report ospita inoltre le opportunità del progetto regionale #mareAsinistra, dedicato all’attrazione e al rientro dei talenti in Puglia, oltre alle iniziative riservate al collocamento mirato per le persone con disabilità.

Tra queste figurano gli avvisi per l’assunzione di due operatori presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e di quattro operatori per i servizi generali al Ministero della Cultura.

Nella sezione dedicata ai concorsi pubblici sono invece disponibili due selezioni ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987: un posto da Operatore servizi vari al Comune di Gravina in Puglia e due posti da Operatore tecnico – Autista presso le sedi aziendali della Asl BAT.

Tra gli appuntamenti in programma spicca il Recruiting Day organizzato da ARPAL Puglia per la selezione di 20 addetti fast food destinati alla nuova apertura di un ristorante McDonald’s a Noicattaro. L’iniziativa si svolgerà giovedì 6 agosto, dalle 9.30 alle 12.30, presso il Centro per l’impiego di Bari, in via Niceforo 1-3.

Il report offre inoltre uno spazio dedicato alla mobilità internazionale attraverso la rete EURES, con 131 posizioni aperte in diversi Paesi europei, consultabili tramite il portale dedicato.

Tutte le offerte di lavoro sono disponibili sul report WorkUP e sulla piattaforma Lavoro per Te Puglia, accessibile anche tramite app per dispositivi Android e iOS. I Centri per l’impiego di ARPAL Puglia restano inoltre a disposizione di cittadini e imprese con servizi di orientamento, incontro tra domanda e offerta e supporto alle procedure di selezione.

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