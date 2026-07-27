Edizione n° 6140

BALLON D'ESSAI

MONTI DAUNI // Aree interne, quasi 29 milioni ai Monti Dauni: la sfida è trasformare le risorse in servizi
27 Luglio 2026 - ore  16:30

CALEMBOUR

145 indagati // Brindisi, chiusa maxi inchiesta su presunte truffe ai danni delle banche: 145 indagati
27 Luglio 2026 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Lesina sceglie il cambiamento: ecco Alessandra Matarante. “Sarò il sindaco della gente” (VIDEO)

LESINA MATARANTE Lesina sceglie il cambiamento: ecco Alessandra Matarante. “Sarò il sindaco della gente” (VIDEO)

L'elezione arriva dopo una vicenda elettorale particolarmente complessa

Lesina sceglie il cambiamento: ecco Alessandra Matarante. "Sarò il sindaco della gente" (VIDEO)

Lesina sceglie il cambiamento: ecco Alessandra Matarante. "Sarò il sindaco della gente" (VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

LESINA – Alessandra Matarante è il nuovo sindaco di Lesina. La candidata della lista civica Lesina Futura conquista la guida del Comune al termine della tornata elettorale straordinaria che si è svolta il 26 e 27 luglio nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, interessate dalla ripetizione delle operazioni di voto disposta dalla giustizia amministrativa.

L’elezione arriva dopo una vicenda elettorale particolarmente complessa. Nelle amministrative del maggio 2025 Matarante aveva mancato l’elezione per appena due voti. Successivamente, il TAR Puglia e il Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi presentati, accertando irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e disponendo il ritorno alle urne nelle quattro sezioni interessate.

Nella consultazione appena conclusa, la lista Lesina Futura ha ribaltato l’esito della precedente competizione, consentendo ad Alessandra Matarante di essere eletta sindaco. L’affluenza si è attestata al 73,2%, con 2.538 elettori che hanno espresso il proprio voto.

Nel primo messaggio diffuso dopo la proclamazione, il neo sindaco ha definito il risultato «la vittoria di un’intera comunità, della democrazia e di quanti non hanno mai smesso di credere che ogni voto debba essere rispettato», ringraziando cittadini, candidati, sostenitori e rappresentanti di lista per il sostegno ricevuto.

Matarante ha inoltre delineato le priorità del nuovo mandato, assicurando un’amministrazione improntata a «responsabilità, trasparenza e spirito di servizio», con l’obiettivo di coinvolgere l’intero territorio comunale, da Lesina a Marina di Lesina, fino a Ripalta e Schiapparo.

«Sarò il sindaco della gente. Il futuro di Lesina comincia adesso», ha concluso il neo primo cittadino.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO