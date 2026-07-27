Lesina sceglie il cambiamento: ecco Alessandra Matarante. "Sarò il sindaco della gente" (VIDEO)

LESINA – Alessandra Matarante è il nuovo sindaco di Lesina. La candidata della lista civica Lesina Futura conquista la guida del Comune al termine della tornata elettorale straordinaria che si è svolta il 26 e 27 luglio nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, interessate dalla ripetizione delle operazioni di voto disposta dalla giustizia amministrativa.

L’elezione arriva dopo una vicenda elettorale particolarmente complessa. Nelle amministrative del maggio 2025 Matarante aveva mancato l’elezione per appena due voti. Successivamente, il TAR Puglia e il Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi presentati, accertando irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e disponendo il ritorno alle urne nelle quattro sezioni interessate.

Nella consultazione appena conclusa, la lista Lesina Futura ha ribaltato l’esito della precedente competizione, consentendo ad Alessandra Matarante di essere eletta sindaco. L’affluenza si è attestata al 73,2%, con 2.538 elettori che hanno espresso il proprio voto.

Nel primo messaggio diffuso dopo la proclamazione, il neo sindaco ha definito il risultato «la vittoria di un’intera comunità, della democrazia e di quanti non hanno mai smesso di credere che ogni voto debba essere rispettato», ringraziando cittadini, candidati, sostenitori e rappresentanti di lista per il sostegno ricevuto.

Matarante ha inoltre delineato le priorità del nuovo mandato, assicurando un’amministrazione improntata a «responsabilità, trasparenza e spirito di servizio», con l’obiettivo di coinvolgere l’intero territorio comunale, da Lesina a Marina di Lesina, fino a Ripalta e Schiapparo.

«Sarò il sindaco della gente. Il futuro di Lesina comincia adesso», ha concluso il neo primo cittadino.