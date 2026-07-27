Lutto per Luciano Spalletti: è morta la madre Ilva, aveva 93 anni

Profondo lutto per Luciano Spalletti. È scomparsa all’età di 93 anni la madre dell’allenatore della Juventus, Ilva, figura alla quale il tecnico è sempre stato profondamente legato e che ha ricordato più volte nel corso della sua carriera con parole di grande affetto.

Il rapporto speciale tra madre e figlio è emerso pubblicamente in diverse occasioni. Nel 2022, al termine di una partita contro la Fiorentina, Spalletti denunciò con amarezza gli insulti rivolti alla madre da una parte della tifoseria avversaria. «Hanno insultato mia madre, che ha 90 anni, per tutta la durata della gara», dichiarò il tecnico, visibilmente provato.

Tra i ricordi più significativi condivisi da Spalletti c’è quello raccontato nel 2023, dopo la nomina a commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico rievocò un episodio risalente alla sua infanzia, legato allo storico successo dell’Italia sulla Germania Ovest nella semifinale dei Mondiali di Messico 1970.

«Avevo undici anni e chiesi a mia mamma di cucire una bandiera dell’Italia più grande possibile. Era il periodo in cui le mamme cucivano in casa e volevo festeggiare quello straordinario 4-3 contro la Germania. Quella bandiera oggi la riporterò idealmente in campo», raccontò con emozione.

Il cordoglio del mondo del calcio

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti al tecnico nelle ore successive alla notizia della scomparsa. Tra i primi il Napoli, club con cui Spalletti conquistò lo storico Scudetto nella stagione 2022-2023. «Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva», si legge nella nota diffusa dalla società partenopea.

Anche la Juventus ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale: «La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva».

La notizia ha suscitato commozione nel mondo del calcio italiano, che si è stretto attorno all’allenatore in un momento di grande dolore personale, ricordando la figura di una madre che ha accompagnato, con discrezione e affetto, il lungo percorso umano e professionale del tecnico.

Lo riporta Leggo.it