La seduta è convocata alle 9 nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico. Tra i punti in discussione anche la definizione agevolata dei debiti comunali e le variazioni di bilancio per il Fish Fest

Il Consiglio comunale di Manfredonia tornerà a riunirsi giovedì 30 luglio 2026, alle ore 9, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico.

La seduta prevede un ordine del giorno particolarmente articolato, con diversi provvedimenti di natura finanziaria e amministrativa. Tra i temi principali figurano l’assestamento generale del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il riconoscimento di debiti fuori bilancio e l’aggiornamento dei programmi relativi ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi.

In apertura, l’assemblea sarà chiamata ad approvare i verbali delle sedute del Consiglio comunale del 3, 12 e 19 giugno 2026, come previsto dall’articolo 65 del regolamento consiliare.

Seguirà l’esame di tre variazioni urgenti al bilancio di previsione 2026-2028, già approvate dalla Giunta comunale e ora sottoposte alla ratifica del Consiglio.

La prima riguarda la deliberazione numero 135 dell’8 giugno 2026, relativa a una variazione urgente sull’annualità 2026. La seconda è contenuta nella delibera numero 166 dell’8 luglio e interessa tutte le annualità del bilancio di previsione, dal 2026 al 2028.

La terza variazione, approvata con deliberazione di Giunta numero 170 del 13 luglio 2026, riguarda invece le risorse destinate all’evento “Ciambò – Manfredonia Fish Fest”.

Tra i punti più rilevanti figura anche la definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali, contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il provvedimento è disciplinato dalla legge numero 199 del 30 dicembre 2025 e dall’articolo 10-quinquies del decreto legge numero 38 del 2026.

Il Consiglio dovrà inoltre pronunciarsi sul riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio.

Il primo è relativo al giudizio promosso da Banca Sistema Spa e al decreto ingiuntivo numero 71 del 2026 emesso dal giudice di Manfredonia. Il secondo riguarda somme richieste dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento di contributi unificati e imposte di registrazione delle sentenze.

All’esame dell’assise comunale anche la modifica e l’integrazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per lo stesso periodo.

La seduta si concluderà con la discussione dell’assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028 e della salvaguardia degli equilibri finanziari per l’anno 2026, secondo quanto previsto dagli articoli 175 e 193 del Testo unico degli enti locali.

L’ordine del giorno