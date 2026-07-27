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MANFREDONIA EVENTI Manfredonia Festival, entra nel vivo la settimana degli eventi: libri, jazz, tango e spettacoli tra Siponto e il Lungomare

Dal 27 al 31 luglio il cartellone propone incontri con gli autori, concerti, danza e animazione. Il sindaco La Marca: «La città diventa un grande spazio di incontro e partecipazione»

Manfredonia Festival, entra nel vivo la settimana degli eventi: libri, jazz, tango e spettacoli tra Siponto e il Lungomare

Manfredonia Festival, entra nel vivo la settimana degli eventi: libri, jazz, tango e spettacoli tra Siponto e il Lungomare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Il Manfredonia Festival 2026 entra nel vivo con una nuova settimana di appuntamenti che, da lunedì 27 a venerdì 31 luglio, animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi della città con letteratura, danza, musica dal vivo, intrattenimento e iniziative per tutte le età.

Ad aprire il programma sarà “Leggere Manfredonia 2026”, giunta alla sesta edizione, in programma il lunedì 27, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio alle ore 19.00 nel Chiostro di Palazzo San Domenico. La rassegna proporrà incontri dedicati alla narrativa, all’attualità, alla spiritualità e alla riflessione filosofica, con Andrea Pacilli, Azzurra Rinaldi, don Salvatore Miscio, Nicola Pesce, Michela Lombardi, Michele Illiceto e Carlo Trotta.

Martedì 28 luglio, alle ore 21.00, il Chiostro di Palazzo San Domenico ospiterà “TangoInchiostro”, lo spettacolo curato da MAT Studio che unirà danza, racconti e atmosfere degli anni Trenta.

Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto torna anche il Manfredonia Jazz Festival, giunto alla sua seconda edizione, con cinque giornate di musica che porteranno nel cuore della città artisti, ensemble e sonorità diverse.

Grande attesa per giovedì 30 luglio, quando Siponto tornerà a trasformarsi in un grande spazio aperto di festa con il “Siponto Street Fest”. A partire dalle ore 20.30, le strade e le piazze della località balneare saranno animate da musica dal vivo di Beatska, Red Aunt e Sabotage, e l’animazione per bambini di Party con Gheghè.

Una serata diffusa, pensata per vivere Siponto in maniera diversa, passeggiando tra musica, spettacolo e momenti di aggregazione. L’iniziativa punta a valorizzare il centro di Siponto e a coinvolgere residenti, famiglie, giovani e visitatori in un’atmosfera accogliente e dinamica.

Venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, sarà invece il Lungomare cittadino a diventare protagonista con “Una Rotonda sul Mare – Live & Dance”. Il Lungomare diventerà pedonale e la Rotonda si trasformerà in una grande pista sotto le stelle, da Piazzale Ferri fino all’incrocio con Viale Beccarini. La serata sarà animata da Antimo DJ e Vincenzo Alfieri, insieme alle scuole di ballo cittadine A.S.D. Playa del Niño, A.S.D. Sabor Diferente Academy, A.S.D. Caribe Dance Academy, A.S.D. Lady Lory e A.S.D. Folk Sipontino.

“Il Manfredonia Festival continua a mostrare la ricchezza e la varietà di una programmazione capace di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare i luoghi simbolo della nostra città», dichiara il sindaco Domenico la Marca.

“Abbiamo voluto costruire occasioni capaci di unire famiglie, giovani e visitatori, valorizzando la bellezza dei luoghi e favorendo la partecipazione. Saranno serate speciali, da vivere insieme”, aggiunge l’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura Maria Teresa Valente.

Il Manfredonia Festival 2026 conferma così la propria vocazione diffusa, portando cultura e spettacolo nei diversi luoghi della città e trasformando piazze, chiostri, strade e Lungomare in spazi aperti di incontro e partecipazione.

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