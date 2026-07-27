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DON CIOTTI Manfredonia, il 9 agosto incontro con don Luigi Ciotti alla Parrocchia Sacra Famiglia

Don Luigi Ciotti sarà a Manfredonia sabato 9 agosto 2026 per un incontro dedicato ai temi della responsabilità, della partecipazione e della costruzione di una società più giusta.

DON LUIGI CIOTTI (ST)

DON LUIGI CIOTTI (ST)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

L’appuntamento è in programma alle 17.30. L’iniziativa invita la comunità a riflettere sui temi della responsabilità, della legalità e dell’impegno civile.

Don Luigi Ciotti sarà a Manfredonia sabato 9 agosto 2026 per un incontro dedicato ai temi della responsabilità, della partecipazione e della costruzione di una società più giusta.

L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 presso la Parrocchia Sacra Famiglia, nell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una riflessione collettiva sull’impegno civile e sul ruolo di ciascuno nella costruzione del bene comune.

Gli organizzatori invitano la comunità a partecipare, sottolineando come l’incontro rappresenti un’occasione per «trasformare le parole in responsabilità e la responsabilità in futuro» e «scrivere un’altra pagina della nostra storia, per costruire insieme un mondo più giusto».

L’appuntamento

  • Data: sabato 9 agosto 2026
  • Orario: ore 17.30
  • Luogo: Parrocchia Sacra Famiglia, Manfredonia

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