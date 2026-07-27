L’appuntamento è in programma alle 17.30. L’iniziativa invita la comunità a riflettere sui temi della responsabilità, della legalità e dell’impegno civile.
Don Luigi Ciotti sarà a Manfredonia sabato 9 agosto 2026 per un incontro dedicato ai temi della responsabilità, della partecipazione e della costruzione di una società più giusta.
L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 presso la Parrocchia Sacra Famiglia, nell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.
L’iniziativa si propone come un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una riflessione collettiva sull’impegno civile e sul ruolo di ciascuno nella costruzione del bene comune.
Gli organizzatori invitano la comunità a partecipare, sottolineando come l’incontro rappresenti un’occasione per «trasformare le parole in responsabilità e la responsabilità in futuro» e «scrivere un’altra pagina della nostra storia, per costruire insieme un mondo più giusto».
L’appuntamento
- Data: sabato 9 agosto 2026
- Orario: ore 17.30
- Luogo: Parrocchia Sacra Famiglia, Manfredonia