MANFREDONIA – Si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico la seconda edizione di “Rive d’Autore”, la rassegna dedicata alla musica d’autore inserita nel cartellone del Manfredonia Festival 2026. L’iniziativa ha portato sul palco Francesco Baccini, Neri per Caso e Mario Venuti, confermando il crescente interesse per un format che unisce musica, valorizzazione del territorio e promozione culturale.

L’apertura della manifestazione è stata affidata a Francesco Baccini, accompagnato da Michele Cusato. Il concerto, inizialmente previsto a Largo Diomede, è stato trasferito al Teatro Comunale “Lucio Dalla” a causa del maltempo. Nonostante il cambio di programma dell’ultimo momento, il pubblico ha risposto con una partecipazione significativa, riempiendo il teatro. L’artista genovese ha proposto i suoi brani più conosciuti insieme a omaggi a Fabrizio De André e Luigi Tenco, ricevendo una lunga standing ovation.

La seconda serata ha riportato la rassegna a Largo Diomede, dove i Neri per Caso si sono esibiti davanti a una piazza gremita. Le celebri armonizzazioni vocali del gruppo hanno coinvolto il pubblico, che ha accompagnato il concerto con applausi e partecipazione, in una cornice suggestiva affacciata sul mare.

A chiudere il festival è stato Mario Venuti, protagonista di un concerto caratterizzato da sonorità che hanno spaziato tra jazz, bossa nova e canzone d’autore italiana. L’esibizione ha concluso una rassegna che, nel corso delle tre serate, ha richiamato numerosi spettatori e valorizzato alcuni dei luoghi simbolo della città.

Il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato come la manifestazione rappresenti uno degli strumenti attraverso cui l’amministrazione intende promuovere Manfredonia, puntando su eventi culturali di qualità capaci di coinvolgere cittadini e visitatori e di valorizzare spazi come Largo Diomede e il Teatro Comunale.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente, ideatrice della rassegna, che ha evidenziato come l’obiettivo fosse quello di costruire un percorso culturale capace di dare valore ai luoghi cittadini e rafforzarne l’attrattività. L’assessora ha inoltre ringraziato Carlo Gallo, gli uffici comunali, i tecnici, gli operatori, i volontari e le forze dell’ordine per il contributo organizzativo.

Con il successo della seconda edizione, “Rive d’Autore” si conferma tra gli appuntamenti di riferimento dell’estate manfredoniana, consolidando un progetto che punta sulla qualità artistica e sulla valorizzazione del patrimonio urbano e paesaggistico della città.