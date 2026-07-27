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Home // Focus e Inchieste // Maxi operazione antidroga nell’Atlantico: sequestrate oltre 2,6 tonnellate di cocaina, quattro arresti

COCAINA 78M Maxi operazione antidroga nell’Atlantico: sequestrate oltre 2,6 tonnellate di cocaina, quattro arresti

Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe avuto un valore di circa 78 milioni di euro all'ingrosso.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

BRESCIA – Un’imponente operazione internazionale contro il narcotraffico ha portato al sequestro di oltre 2,6 tonnellate di cocaina nelle acque dell’Oceano Atlantico e all’arresto di quattro persone. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia ed eseguita dalla Guardia di Finanza con il supporto delle autorità di Spagna e Portogallo.

L’operazione ha coinvolto i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, del Comando Operativo Aeronavale e dello S.C.I.C.O., che hanno individuato e intercettato un gommone oceanico ad alta velocità, del tipo go-fast, utilizzato per il trasporto di ingenti quantitativi di droga destinati al mercato europeo. Il fermo dell’imbarcazione è avvenuto al largo delle coste di Lisbona grazie all’intervento della Policia Maritima portoghese, nell’ambito di una stretta cooperazione internazionale.

A bordo del natante sono stati arrestati quattro uomini: due cittadini spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un cittadino albanese residente nel Mantovano e domiciliato in provincia di Brescia. Determinante è stato il coordinamento tra le forze di polizia dei diversi Paesi, con il supporto del Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N) di Lisbona e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA).

Il monitoraggio dell’imbarcazione è stato effettuato anche attraverso i mezzi aerei della Guardia di Finanza, equipaggiati con sistemi tecnologici di ultima generazione per la sorveglianza marittima e impiegati nell’ambito delle attività di controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea.

Secondo le stime investigative, il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe avuto un valore di circa 78 milioni di euro all’ingrosso. Una volta immesso sul mercato dello spaccio, dopo le operazioni di taglio, avrebbe potuto generare un volume d’affari di circa 500 milioni di euro.

Le indagini hanno inoltre confermato il crescente utilizzo, da parte delle organizzazioni criminali, delle cosiddette imbarcazioni go-fast: mezzi lunghi fino a 16 metri, equipaggiati con potenti motori fuoribordo e capaci di superare i 70 nodi. Queste vengono impiegate come veri e propri “taxi del mare”, recuperando in alto mare i carichi lanciati dalle cosiddette “navi madri” provenienti dal Sud America per poi trasferirli verso le coste europee.

Come previsto dalla normativa vigente, la responsabilità degli indagati sarà accertata in via definitiva soltanto con eventuale sentenza irrevocabile di condanna.

2 commenti su "Maxi operazione antidroga nell’Atlantico: sequestrate oltre 2,6 tonnellate di cocaina, quattro arresti"

  1. Ottimo lavoro! Servirebbe anche un intervento militire onu alla fonte per neutralizzare tutti i campi e laboratori colombiani di produzione e lavorazione di cocaina ed eroina.

  2. Risolvendo il problema alla fonte con la neutralizzazione militare in Colombia della produzione di droga, si risolverebbe anche il problema delle mafie in Europa. Le mafie oggi concentrano il loro business su narcotraffico e riciclaggio.

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