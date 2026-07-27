Meteo, la Puglia verso una nuova ondata di caldo estremo: attesi fino a 40 gradi

Dopo una breve parentesi di instabilità, la Puglia si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso con il ritorno dell’anticiclone subtropicale. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni le temperature potrebbero tornare a toccare valori prossimi ai 40 gradi, dando il via a un periodo caratterizzato da sole prevalente e forte disagio termico.

A tracciare il quadro meteorologico è Alex Guarini, meteorologo di Rai Meteo, che annuncia una temporanea tregua dal caldo più intenso tra lunedì 27 e martedì 28 luglio, grazie all’arrivo di correnti più fresche settentrionali.

Breve calo termico e possibili temporali

L’ingresso delle correnti settentrionali porterà un momentaneo abbassamento delle temperature, riportando i valori su livelli più vicini alla media stagionale.

«Le massime, dai 37-38 gradi degli ultimi giorni, potranno scendere fino ai 30-32 gradi, valori più consoni alla norma del periodo», ha spiegato Guarini.

Il calo termico favorirà anche una maggiore instabilità atmosferica. Nelle giornate di lunedì e martedì, soprattutto nelle ore pomeridiane, non sono esclusi improvvisi rovesci e temporali, inizialmente concentrati nelle aree interne dei Monti Dauni e delle Murge, ma con possibili sconfinamenti anche verso il litorale adriatico e il versante ionico.

Da metà settimana torna il caldo africano

La pausa dal caldo, però, sarà breve. Dalla seconda metà della settimana è previsto un nuovo e deciso rinforzo dell’anticiclone subtropicale, che porterà condizioni di stabilità atmosferica e un progressivo aumento delle temperature.

Secondo le previsioni, questa nuova fase rovente potrebbe durare otto-dieci giorni, interessando anche la prima parte di agosto.

«Si prospetta un lungo periodo all’insegna del gran caldo, con temperature che frequentemente sfioreranno e localmente supereranno i 40 gradi in diverse località della Puglia», ha concluso il meteorologo.

Allerta per il disagio fisico

Il ritorno dell’alta pressione e delle temperature elevate potrebbe determinare condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone più fragili.

La Puglia si prepara dunque a una nuova fase estiva caratterizzata da sole, afa e temperature estreme, dopo una breve parentesi di maggiore variabilità atmosferica.

Lo riporta bari.repubblica.it