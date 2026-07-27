Michele Riondino torna su Rai 1 con "Il giovane Montalbano": la carriera, la vita privata e il legame con Taranto

Lunedì 27 luglio Rai 1 riporta in prima serata uno dei personaggi più amati della fiction italiana: Salvo Montalbano, nella versione giovanile interpretata da Michele Riondino. L’attore pugliese ha conquistato il pubblico vestendo i panni del celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, un ruolo che ha rappresentato una svolta decisiva nella sua carriera, consacrandolo tra i protagonisti del panorama cinematografico e televisivo italiano.

Gli esordi e la formazione

Nato a Taranto il 14 marzo 1979, Michele Riondino si è avvicinato alla recitazione dopo gli studi in Puglia, trasferendosi successivamente a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Da quel momento ha intrapreso un percorso artistico tra teatro, cinema e televisione, ottenendo i primi ruoli in fiction di successo come Compagni di scuola, Distretto di Polizia e La freccia nera.

Il successo con “Il giovane Montalbano”

La popolarità arriva inizialmente grazie a film come Il passato è una terra straniera e Dieci inverni, ma è nel 2012 che la sua carriera compie il definitivo salto di qualità con l’interpretazione del giovane Salvo Montalbano nella serie Rai ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri.

Riondino riesce a costruire un personaggio credibile e personale, offrendo una versione giovane del celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti, senza rinunciare all’identità del protagonista. La fiction racconta gli anni della formazione di Montalbano, dalle prime indagini fino all’arrivo a Vigata, conquistando pubblico e critica.

Negli anni successivi l’attore ha continuato ad alternare cinema e televisione con produzioni di rilievo come Pietro Mennea – La freccia del Sud, Fedeltà, I leoni di Sicilia e Palazzina Laf, film che ha segnato anche il suo debutto alla regia, ottenendo importanti riconoscimenti.

La vita privata

Sul set de Il giovane Montalbano Michele Riondino ha conosciuto la make-up artist Eva Nestori, con la quale è nato un legame sentimentale. Dalla loro unione è nata la figlia Frida e, dopo una lunga relazione, la coppia si è sposata nel giugno 2023 con una cerimonia celebrata a Noto, in Sicilia.

L’attore ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato sulla propria vita familiare, scegliendo di proteggere la privacy della moglie e della figlia e limitando al minimo l’esposizione mediatica.

Il forte legame con Taranto

Pur avendo vissuto a lungo a Roma per esigenze professionali, Michele Riondino non ha mai nascosto il profondo legame con la sua città natale, Taranto. Negli anni è stato promotore e sostenitore di numerose iniziative culturali e sociali dedicate al territorio, impegnandosi anche nella sensibilizzazione sui temi ambientali.

Per tutelare la propria sfera privata, l’attore non ha mai reso nota la residenza attuale né ha mostrato la propria abitazione sui social o in televisione, confermando la volontà di tenere separata la dimensione personale da quella professionale. Con il ritorno de Il giovane Montalbano su Rai 1, il pubblico avrà l’occasione di rivedere uno dei personaggi più apprezzati della fiction italiana e di riscoprire il talento di Michele Riondino, interprete capace di coniugare intensità, autenticità e versatilità in una carriera costellata di successi.

Lo riporta Leggo.it