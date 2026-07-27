Avevamo scritto, sulle pagine di StatoQuotidiano, che dal tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra P2P, Unilever, Regione Molise e rappresentanti del Governo non sarebbe uscita la svolta che molti annunciavano. Non serviva essere pessimisti. Bastava osservare i fatti.

Oggi quei fatti parlano da soli.

Il Ministero del Lavoro ha concesso la proroga della cassa integrazione fino a dicembre per i 53 lavoratori dello stabilimento ex Unilever di Pozzilli. Un provvedimento necessario, doveroso sul piano sociale, ma che certifica una realtà ben diversa dalla narrazione ottimistica ascoltata negli ultimi mesi: la riconversione industriale è ancora ferma.

La domanda, allora, è inevitabile.

Chi deve convincere chi?

Perché il dibattito sembra essersi ribaltato. Si è arrivati al punto che chi pretende verifiche viene indicato come il problema, mentre chi chiede un sostegno pubblico di dimensioni straordinarie viene quasi considerato vittima di un eccesso di prudenza.

Eppure stiamo parlando di circa 109 milioni di euro tra contributi e finanziamenti pubblici.

Centonove milioni. Non una pratica amministrativa qualsiasi. Non un incentivo marginale. Denaro pubblico. Soldi dei contribuenti.

Ed è qui che il caso Pozzilli smette di essere una vicenda molisana e diventa una questione nazionale.

Perché Invitalia non è un ostacolo allo sviluppo.

È l’organismo incaricato di verificare che ogni euro pubblico venga impiegato in progetti industriali solidi, sostenibili e credibili. Se, nell’ambito della propria istruttoria, chiede chiarimenti, rafforzamenti patrimoniali, documentazione integrativa o ulteriori garanzie, non sta rallentando lo sviluppo. Sta facendo esattamente ciò che lo Stato le impone di fare.

Anzi. Sarebbe gravissimo il contrario.

Perché se un ente pubblico smettesse di verificare con rigore un investimento di oltre cento milioni di euro soltanto perché aumenta la pressione politica o sindacale, quel giorno avremmo smesso di parlare di amministrazione e avremmo iniziato a parlare di arbitrio.

Ed è questo il vero nodo della vicenda.

Da settimane assistiamo a una narrazione secondo la quale sarebbe sufficiente “sbloccare” la pratica.

Ma le pratiche non si sbloccano per acclamazione. Si chiudono positivamente quando i requisiti richiesti risultano soddisfatti. È una differenza enorme. Che qualcuno, forse volutamente, continua a ignorare.

La politica, comprensibilmente, vuole dare risposte ai lavoratori.

I sindacati fanno il loro mestiere chiedendo garanzie occupazionali.

Ma né la politica né il sindacato possono trasformare un’istruttoria tecnica in una formalità. Perché le verifiche non sono un fastidio burocratico. Sono la tutela dei cittadini che quelle risorse le finanziano ogni giorno pagando le tasse. E allora la domanda cambia.

Non è più: “Perché Invitalia chiede ancora garanzie?”

La domanda corretta è un’altra.

Perché, dopo anni dall’acquisizione dello stabilimento, siamo ancora al punto di discutere delle condizioni preliminari per l’accesso ai finanziamenti?

È questo l’interrogativo che meriterebbe risposte chiare. Perché il tempo passa. Le conferenze stampa si moltiplicano. I tavoli ministeriali diventano ormai appuntamenti periodici. Le dichiarazioni rassicuranti si susseguono.

Ma lo stabilimento continua a non produrre.

E i lavoratori continuano a vivere di ammortizzatori sociali.

La realtà, purtroppo, non si lascia convincere dai comunicati. Parla con i fatti. E i fatti raccontano una storia diversa da quella che molti vorrebbero rappresentare.

C’è poi un aspetto che dovrebbe preoccupare tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

Se oggi dovesse affermarsi il principio secondo cui, davanti a una richiesta di oltre cento milioni di euro, le verifiche possono essere considerate un ostacolo da superare attraverso la pressione politica, domani qualunque altro imprenditore potrà rivendicare lo stesso trattamento.

Sarebbe un precedente devastante.

Lo Stato perderebbe la propria autorevolezza. Invitalia verrebbe trasformata da ente valutatore a semplice certificatore di decisioni già prese altrove.

E il messaggio sarebbe chiarissimo: le regole valgono fino a quando non diventano scomode.

È esattamente questo il modello di Paese che vogliamo?

Un Paese nel quale chi controlla viene processato e chi chiede risorse pubbliche pretende che il controllo sia il più rapido e indulgente possibile?

È un copione già visto.

Quando i progetti funzionano, il merito è della politica. Quando emergono criticità, la colpa diventa della burocrazia. Quando i tempi si allungano, nessuno si chiede se tutte le condizioni richieste siano state realmente soddisfatte.

Si preferisce trovare un bersaglio. È più semplice. Fa più notizia. Ma non risolve nulla.

La verità è che i lavoratori di Pozzilli non hanno bisogno di illusioni.

Hanno bisogno di un progetto industriale capace di stare in piedi con i numeri, non con gli slogan. Perché gli slogan non riaprono gli stabilimenti. I tavoli ministeriali non accendono le linee produttive. Le conferenze stampa non pagano gli stipendi.

Servono investimenti veri. Capitale. Piani industriali credibili. Garanzie solide.

E la capacità di dimostrare che quei 109 milioni di euro produrranno sviluppo, occupazione e futuro, non l’ennesima pagina da aggiungere al lungo elenco delle occasioni perdute del Mezzogiorno.

Per questo continuiamo a pensare che Invitalia non debba arretrare di un millimetro. Non perché qualcuno debba perdere questa partita. Ma perché i contribuenti italiani non possono permettersi che la vincano le scorciatoie. La credibilità di uno Stato non si misura dalla velocità con cui firma gli assegni.

Si misura dal coraggio con cui pretende garanzie prima di firmarli.

Perché il denaro pubblico non appartiene ai governi, ai partiti o ai tavoli istituzionali. Appartiene ai cittadini.

E verso i cittadini esiste un solo dovere: amministrarlo con rigore, senza cedere alle pressioni, senza confondere l’urgenza sociale con la leggerezza amministrativa.

Se il progetto è davvero solido, le verifiche saranno superate e nessuno avrà più nulla da eccepire. Se invece quelle verifiche continuano a rappresentare un ostacolo, forse il problema non è chi controlla.

Forse è arrivato il momento di chiedersi, con onestà intellettuale, se il problema stia altrove.

Perché la realtà, a differenza della politica, non si lascia convincere dalle parole. La realtà presenta sempre il conto.

E quel conto, prima o poi, lo pagano sempre i cittadini.

Naturalmente, l’augurio è che tutto possa finalmente tornare alla normalità. Che l’imprenditore dimostri di essere tale e non un semplice “prenditore” di risorse pubbliche; che i lavoratori ritrovino la serenità di sentirsi realmente tutelati da un sindacato capace di riaffermare fino in fondo la propria missione; che la politica possa celebrare non una vittoria di facciata, ma la definitiva soluzione di una vicenda che si trascina da troppo tempo; che le famiglie tornino a sorridere e che i sacrifici sopportati finora si trasformino, finalmente, in una festa.

E soprattutto, che quel documento, del quale ancora non si conoscono contenuti e portata, rappresenti davvero il punto di svolta: non l’ennesimo annuncio, ma l’inizio concreto di una rinascita industriale capace di restituire fiducia nelle istituzioni, nelle regole e in uno Stato di diritto che deve dimostrare di saper coniugare rigore, trasparenza e sviluppo.