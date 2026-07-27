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Home // Manfredonia // Roghi sul Gargano, Confcommercio Foggia: “Difendere il territorio significa difendere l’economia”

ROGHI GARGANO Roghi sul Gargano, Confcommercio Foggia: “Difendere il territorio significa difendere l’economia”

"Esprimiamo la nostra piena vicinanza alle imprese, agli operatori turistici, ai commercianti, ai sindaci e alle comunità di Peschici e del Gargano"

PH ENZO MAIZZI

PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

“Esprimiamo la nostra piena vicinanza alle imprese, agli operatori turistici, ai commercianti, ai sindaci e alle comunità di Peschici e del Gargano che stanno vivendo ore drammatiche a causa dell’ennesimo incendio che colpisce uno dei territori più preziosi della nostra provincia.

Il danno non riguarda solo chi ha visto minacciata la propria attività. È un colpo all’immagine del Gargano, alla fiducia dei visitatori e alla competitività della nostra destinazione. Ogni vacanza interrotta e ogni prenotazione cancellata rappresentano un’opportunità perduta per centinaia di imprese dell’accoglienza, del commercio e dei servizi.

Non possiamo più considerare questi episodi come inevitabili emergenze estive. Se si ripetono ogni anno, significa che esiste un problema strutturale da affrontare con maggiore determinazione.

Chi provoca un incendio, per dolo o imperizia, non distrugge soltanto il patrimonio ambientale: colpisce un’intera economia, mette a rischio persone e compromette il futuro di un territorio che nel turismo trova una delle sue principali risorse.

Per questo chiediamo alla Regione Puglia un deciso cambio di passo. Non bastano gli interventi durante l’emergenza: servono una strategia permanente di prevenzione, maggiori controlli sul territorio, manutenzione delle aree boschive, investimenti nelle infrastrutture e un coordinamento più efficace tra tutti gli enti coinvolti”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro.

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