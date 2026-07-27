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SALERNO PIZZERIA Salerno, furto in una pizzeria: il titolare pubblica le immagini del ladro e cita il caso Roggero

Daniele Lanzara denuncia sui social l'ennesimo raid subito nella sua attività a Nocera Inferiore: "Ci sentiamo con le mani legate. Quando manca la tutela cresce il rischio di reazioni estreme"

Salerno, furto in una pizzeria: il titolare pubblica le immagini del ladro e cita il caso Roggero

Salerno, furto in una pizzeria: il titolare pubblica le immagini del ladro e cita il caso Roggero - ph tgcom24

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Nuovo furto ai danni di una pizzeria di Nocera Inferiore, nel Salernitano. A denunciare l’accaduto è Daniele Lanzara, titolare dell’attività, che ha affidato ai social il proprio sfogo pubblicando anche le immagini del presunto autore del colpo, estratte dal sistema di videosorveglianza. Nel lungo messaggio, l’imprenditore richiama anche il caso del gioielliere Mario Roggero, sostenendo che il crescente senso di insicurezza possa favorire reazioni estreme da parte dei cittadini.

Il furto nella notte

Secondo quanto riportato da Tgcom24, il furto sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, intorno alle 2. Un giovane con il volto parzialmente coperto avrebbe utilizzato un contenitore per la raccolta del vetro per raggiungere una finestra dell’esercizio commerciale e introdursi all’interno del locale.

L’obiettivo sarebbe stato l’incasso della serata, che, secondo il titolare, ammontava soltanto a poche monete. Dopo aver preso il denaro, il ladro si sarebbe allontanato senza provocare danni alla struttura.

Lo sfogo del ristoratore

Dopo l’ennesimo episodio subito dalla sua attività, Lanzara ha pubblicato un lungo post su Facebook corredato da due immagini del presunto responsabile.

“Anche questa notte qualcuno è entrato in una delle nostre attività, portando via, come sempre, quel poco che si riesce a trovare in cassa”, scrive il ristoratore.

Nel messaggio denuncia una situazione che, a suo dire, interessa non solo le attività commerciali ma anche abitazioni, supermercati e istituti di credito della zona.

“È ormai evidente che a Nocera, come probabilmente anche nei paesi vicini, sia diventato difficile vivere e lavorare con serenità. Chi ogni giorno apre la propria attività lo fa con la preoccupazione che, durante la notte, qualcuno possa vanificare sacrifici, impegno e anni di lavoro”, afferma.

Il riferimento al caso Roggero

Nella parte finale del post, il titolare esprime la propria frustrazione per quella che considera una risposta insufficiente al fenomeno dei furti.

“La sensazione più frustrante è quella di avere le mani legate. Si ha l’impressione che le risposte non siano sufficienti a contrastare un fenomeno che continua a ripetersi, con il rischio di alimentare un crescente senso di impunità”, scrive.

Da qui il riferimento al caso del gioielliere Mario Roggero.

“È in questo clima che nascono episodi estremi, come il caso Roggero: quando le persone percepiscono di non essere adeguatamente tutelate, cresce la paura, la rabbia e il desiderio di difendere da sole ciò che hanno costruito. Ma una società in cui cittadini e commercianti arrivano a sentirsi soli di fronte alla criminalità è una sconfitta per tutti”, conclude Lanzara.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle attività commerciali e sulle misure di prevenzione contro i furti che, secondo quanto denunciato dal ristoratore, continuano a colpire con frequenza il territorio nocerino.

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