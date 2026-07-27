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MISURE San Ferdinando di Puglia, interdittive antimafia per tre aziende agricole

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le tre imprese avrebbero evidenziato elementi di contiguità con ambienti della criminalità locale

San Ferdinando di Puglia, interdittive antimafia per tre aziende agricole

ph mafianeindanke e.V.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
BAT // Cronaca //

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT) – Nuovo intervento di prevenzione antimafia nel settore agricolo della provincia di Barletta-Andria-Trani. Il Prefetto della BAT, Flavia Anania, ha adottato tre provvedimenti di interdittiva antimafia nei confronti di altrettante aziende agricole con sede nel territorio comunale di San Ferdinando di Puglia.

Le misure sono il risultato di una complessa attività istruttoria condotta dalle Forze dell’Ordine e successivamente approfondita nell’ambito delle riunioni del Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura.

Le verifiche sulla possibile infiltrazione criminale

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le tre imprese avrebbero evidenziato elementi di contiguità con ambienti della criminalità locale, con un quadro ritenuto indicativo di un condizionamento significativo da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio.

L’interdittiva antimafia rappresenta uno strumento di prevenzione amministrativa attraverso il quale lo Stato impedisce a imprese ritenute esposte al rischio di infiltrazioni mafiose di avere rapporti con la pubblica amministrazione o di beneficiare di determinati finanziamenti e autorizzazioni.

L’azione di contrasto della Prefettura

I provvedimenti rientrano nell’attività di prevenzione portata avanti dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e le Forze di Polizia, con l’obiettivo di tutelare il tessuto economico sano e difendere le imprese che operano nel rispetto della legalità.

Il settore agricolo rappresenta uno dei comparti strategici dell’economia del territorio e, proprio per questo, è considerato un ambito particolarmente attenzionato dalle attività di monitoraggio antimafia.

L’azione delle istituzioni punta a garantire che lo sviluppo economico della provincia possa proseguire libero da condizionamenti criminali, rafforzando il principio di legalità all’interno del sistema produttivo locale.

Lo riporta ledicola.it

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