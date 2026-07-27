FOGGIA – Il contenimento della spesa sanitaria, la sostenibilità del sistema regionale e il rischio che l’autonomia differenziata possa ampliare ulteriormente il divario tra Nord e Sud. Sono questi i temi al centro della riflessione di Potito Salatto, presidente di Confindustria Foggia con delega al Welfare e alla Sanità di Confindustria Puglia, che interviene nel dibattito aperto sul futuro della sanità pugliese chiedendo interventi strutturali e una strategia condivisa tra istituzioni e mondo produttivo.

Per l’associazione degli industriali il sistema sanitario regionale si trova davanti a una fase decisiva. Da un lato vi è la necessità di riportare sotto controllo la spesa, anche alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti; dall’altro incombe la prospettiva di una nuova stagione dell’autonomia differenziata che, secondo Confindustria, potrebbe accentuare le disparità territoriali nell’accesso ai servizi sanitari.

Il sostegno all’unità di crisi

Salatto giudica positivamente la scelta del presidente della Regione Puglia, Michele Decaro, di istituire un’unità di crisi dedicata al monitoraggio della sanità regionale.

Secondo il presidente di Confindustria Foggia, un controllo costante della gestione rappresenta una risposta concreta alle osservazioni formulate dalla magistratura contabile e costituisce uno strumento utile per rafforzare la capacità di programmazione del sistema sanitario pugliese.

L’obiettivo, evidenzia, non deve essere esclusivamente quello di ridurre la spesa, ma di renderla più efficiente, individuando sprechi e criticità senza compromettere la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

Accanto agli aspetti gestionali emerge però una preoccupazione di carattere politico e istituzionale. Salatto richiama l’attenzione sulle trattative avviate tra il Governo e alcune Regioni del Nord – Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria – nell’ambito dell’autonomia differenziata. Uno scenario che, secondo Confindustria Puglia, potrebbe tradursi in un ulteriore rafforzamento delle aree già economicamente più solide, con effetti negativi sulle regioni meridionali.

Il timore espresso è che una maggiore disponibilità di risorse possa consentire ai sistemi sanitari settentrionali di consolidare ulteriormente la propria competitività, aumentando il fenomeno della mobilità sanitaria e rendendo ancora più difficile il percorso di riequilibrio per territori come la Puglia.

Per Confindustria Foggia la razionalizzazione della spesa sanitaria rappresenta un passaggio inevitabile, ma deve essere accompagnata da una visione nazionale capace di garantire condizioni omogenee tra le diverse aree del Paese. Salatto sottolinea come il Fondo sanitario nazionale sia oggi insufficiente rispetto ai bisogni delle Regioni e avverte che eventuali ulteriori squilibri nella distribuzione delle risorse rischierebbero di compromettere soprattutto i sistemi sanitari già più fragili. In questo contesto viene condivisa anche la posizione assunta dal presidente Decaro, intenzionato a contrastare gli effetti dell’autonomia differenziata attraverso iniziative istituzionali e giudiziarie. L’auspicio espresso dagli industriali è che anche le altre Regioni del Mezzogiorno adottino una linea comune nella difesa del principio di equità territoriale.

Secondo Confindustria la Puglia si trova oggi davanti a una duplice sfida. Da una parte dovrà dimostrare di essere in grado di riportare equilibrio nei conti della sanità regionale attraverso strumenti di controllo e una gestione più rigorosa delle risorse pubbliche. Dall’altra sarà chiamata a rivendicare, nei confronti del Governo nazionale, condizioni che garantiscano pari opportunità rispetto alle regioni economicamente più forti.

Per Salatto è proprio questo il momento della verità per la sanità pugliese: un passaggio che richiede responsabilità amministrativa, capacità di programmazione e una forte iniziativa politica per evitare che le differenze territoriali si trasformino in un ulteriore elemento di disuguaglianza nell’accesso alle cure.

L’intervento di Confindustria si inserisce così nel più ampio confronto che, nelle prossime settimane, accompagnerà sia il percorso di risanamento dei conti della sanità pugliese sia il dibattito nazionale sull’attuazione dell’autonomia differenziata, temi destinati a incidere in maniera significativa sull’organizzazione dei servizi sanitari regionali e sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini.