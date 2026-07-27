(repubblica.it) Le autofustigazioni sui social erano già cominciate. Il copione era quello consueto del «dobbiamo sempre farci riconoscere», l’espressione che Renzo Arbore indica come tipica dei foggiani quando incontrano altri conterranei lontano da casa.

Questa volta, però, Cerignola non c’entra nulla. Non sono studenti cerignolani i ragazzi protagonisti del video girato a Bangkok che ha provocato indignazione in Thailandia e imbarazzo in Italia. Nelle immagini, diventate rapidamente virali, alcuni giovani insultano una donna che li aveva invitati ad abbassare la voce. Il caso ha assunto dimensioni tali da spingere l’ambasciata italiana a Bangkok a presentare pubblicamente le proprie scuse.

A smentire qualsiasi coinvolgimento del Liceo scientifico Albert Einstein di Cerignola è stata la dirigente scolastica Loredana Tarantino.

«Si precisa e si dichiara ufficialmente che nessuno dei soggetti coinvolti nell’episodio o ritratti nei filmati virali risulta iscritto, frequentante o in alcun modo legato al nostro istituto», ha chiarito la preside in una nota.

La dirigente ha inoltre ricordato che la scuola considera tra i propri valori fondanti «l’educazione al rispetto delle culture altrui, al senso civico e alla cittadinanza responsabile e globale».

La smentita, tuttavia, non è bastata ad arrestare l’ondata di indignazione. I canali social del liceo sono stati sommersi da centinaia di messaggi pubblicati sotto post che non avevano alcun legame con la vicenda. Alcuni commenti erano cortesi, altri contenevano insulti irripetibili. Molti risultavano scritti da utenti thailandesi.

La pagina Instagram dell’istituto è stata di fatto messa fuori uso e i commenti sono stati disabilitati. Tra il personale scolastico c’è anche chi propone di valutare una richiesta di risarcimento nei confronti di chi ha diffuso la falsa attribuzione, provocando un grave danno d’immagine alla scuola.

Anche il Comune di Cerignola si è attivato, contattando l’ambasciata italiana per accertare definitivamente che tra i giovani coinvolti non vi fossero studenti della città.

«Non ce ne sono, ce lo hanno assicurato», afferma il sindaco Francesco Bonito.

Secondo il primo cittadino, l’equivoco sarebbe stato alimentato da un pregiudizio ormai radicato.

«Credo si sia consolidata una sciocca retorica che coinvolge la mia città», osserva Bonito, ricordando come Cerignola venga spesso associata quasi esclusivamente agli episodi di criminalità e alle bande specializzate negli assalti ai portavalori.

«I media sottolineano sempre la provenienza da questo Comune degli autori di quei crimini, ma raramente raccontano tutto il resto», sostiene l’ex magistrato.

Il sindaco elenca quindi alcuni dei risultati raggiunti dalla comunità: «Cerignola è la città più ricca della provincia di Foggia dopo San Giovanni Rotondo. Ha saputo utilizzare oltre 150 milioni di euro di fondi del Pnrr ed è l’unica città, da Firenze in giù, a mettere in scena spettacoli accessibili alle persone cieche e sorde».

Bonito ricorda anche le residenze nobiliari, il progetto di valorizzazione del Piano delle Fosse — l’antico sistema di conservazione del grano — e la candidatura della città a Capitale italiana della Cultura.

«Qui operano cooperative straordinariamente attive nell’antimafia sociale, come Altereco e Pietra di Scarto», aggiunge.

Il sindaco cita anche la propria esperienza professionale. «Lo dico con umiltà e senza alcuna volontà di promuovermi, anche perché non mi ricandiderò: il giorno prima di andare in pensione per raggiunti limiti di età ho celebrato il processo di revisione sulla strage di via D’Amelio».

Tra le realtà virtuose della città, Bonito inserisce proprio il Liceo Einstein.

«Ha circa 1.200 studenti. Ogni anno premio quelli che conseguono il massimo dei voti e, una volta diplomati, molti di loro si fanno valere nelle università di tutta Italia».

Il tema della reputazione di Cerignola è particolarmente sentito in città. Sulla pagina “We Want Cerignola”, il blogger Roberto Monterisi ha ottenuto grande attenzione con un videoappello in cui invita a raccontare il territorio non soltanto attraverso le sue criticità, ma anche valorizzando le eccellenze e le energie positive della comunità.

«Tutto il male del mondo ha radici in questa mia povera città», commenta con amara ironia l’ex europarlamentare Elena Gentile riferendosi alla falsa notizia sugli studenti cerignolani in Thailandia.

Romano Pesavento, presidente del Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, ha successivamente rettificato la notizia errata che aveva contribuito a diffondere.

«Le responsabilità di un gruppo di ragazzi devono far riflettere, ma non possono ricadere sull’intera comunità alla quale appartengono», ha dichiarato.

Una considerazione che, al di là dell’effettiva provenienza dei protagonisti del video, riporta la vicenda alla sua dimensione corretta: le responsabilità sono individuali, mentre le generalizzazioni e le notizie non verificate rischiano di provocare conseguenze concrete su scuole, istituzioni e intere comunità estranee ai fatti. (repubblica.it)