RODI GARGANICO – Una volta era uno dei lavori più ambiti dell’estate, oggi è diventato uno dei profili più difficili da reperire. Sul Gargano gli stabilimenti balneari fanno sempre più fatica a trovare assistenti bagnanti, nonostante stipendi che possono arrivare fino a 1.700 euro al mese, ai quali spesso si aggiungono vitto e alloggio.

La difficoltà nel reperire personale riguarda in particolare il territorio di Rodi Garganico, ma il fenomeno interessa l’intero litorale italiano e rischia di incidere sull’organizzazione della stagione turistica, proprio nel periodo di maggiore affluenza.

«Non è una questione di stipendio»

Secondo Andrea Di Pietro, responsabile provinciale della Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico), la carenza di candidati non sarebbe riconducibile all’aspetto economico.

«Un bagnino nella provincia di Foggia percepisce tra i 1.500 e i 1.700 euro al mese, oltre a vitto e alloggio. Non è assolutamente un problema di retribuzione», spiega.

Alla base della diminuzione delle domande, secondo la Fisa, ci sarebbero invece le modifiche introdotte negli ultimi anni per conseguire il brevetto professionale.

Le nuove procedure formative, considerate più lunghe e complesse rispetto al passato, avrebbero rallentato il ricambio generazionale, scoraggiando molti giovani dall’intraprendere un’attività che fino a qualche anno fa rappresentava una delle occupazioni estive più richieste.

La proposta: cooperative per garantire la sicurezza

Per cercare di fronteggiare la carenza di personale, la Fisa propone un nuovo modello organizzativo basato sulla costituzione di cooperative di assistenti bagnanti.

L’obiettivo è mettere a disposizione degli operatori turistici squadre di professionisti capaci di garantire il servizio di salvataggio non solo negli stabilimenti balneari, ma anche lungo le spiagge libere, dove la presenza di personale qualificato rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza dei bagnanti.

«Senza bagnini il turismo perde sicurezza»

A richiamare l’attenzione sull’importanza della figura dell’assistente bagnanti è anche Pino Veneziani, del Lido Propulsione Beach, secondo il quale il turismo balneare non può prescindere dalla presenza di personale addetto al salvataggio.

«La stagione estiva continua a rappresentare uno dei principali motori dell’economia turistica italiana – osserva – ma senza chi garantisce la sicurezza in acqua anche il mare più bello rischia di perdere la propria serenità».

Parole che arrivano in un’estate segnata da numerosi interventi di soccorso e da diversi episodi nei quali la prontezza dei bagnini si è rivelata determinante per salvare vite umane.

Un problema nazionale

La situazione registrata sul Gargano si inserisce in un quadro molto più ampio.

Secondo Federbalneari Italia, lungo le coste italiane mancherebbero infatti circa 20mila assistenti bagnanti, una carenza che interessa numerose regioni e che rischia di mettere in difficoltà gli operatori turistici durante i mesi di maggiore afflusso.

Tra le principali cause vengono indicate proprio le modifiche introdotte nei percorsi di formazione per il conseguimento del brevetto, con corsi più articolati e tempi più lunghi che avrebbero ridotto il numero di nuovi operatori disponibili.

Un fenomeno che preoccupa il comparto balneare, soprattutto in territori a forte vocazione turistica come il Gargano, dove la sicurezza in mare rappresenta uno degli elementi essenziali per garantire servizi di qualità ai visitatori e sostenere un settore che continua a essere uno dei principali motori dell’economia locale. Fonte: Il Messaggero.it.