Tentato assalto al bancomat di Torremaggiore, Di Pumpo: «Servono più presidi e più sicurezza»

Torremaggiore – Un tentativo di assalto al bancomat dell’Ufficio Postale di Torremaggiore ha scosso la città nella notte. Intorno alle 2.30, ignoti hanno cercato di far esplodere lo sportello automatico, senza però riuscire a portare a termine il colpo. L’azione criminale ha provocato ingenti danni alla struttura, con inevitabili disagi per i cittadini che quotidianamente si rivolgono all’ufficio postale.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, che ha espresso una ferma condanna per quello che definisce «l’ennesimo episodio criminale» inserito in un contesto di crescente allarme sul fronte della sicurezza in Capitanata.

«Non possiamo accettare che simili azioni continuino a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e a compromettere servizi essenziali per la collettività», afferma il primo cittadino, rivolgendo un appello alle istituzioni competenti affinché venga rafforzata la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Di Pumpo chiede un presidio ancora più incisivo, soprattutto nelle ore notturne, fascia oraria nella quale vengono pianificati e messi in atto la maggior parte di questi episodi. «Lo Stato risponda con più presidi e più sicurezza», è il messaggio lanciato dal sindaco.

Il primo cittadino ha inoltre espresso fiducia nel lavoro degli investigatori, ringraziando le forze dell’ordine per l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica e auspicando che i responsabili vengano identificati e assicurati al più presto alla giustizia.

«La nostra comunità merita di vivere in un clima di serenità e sicurezza. Su questo non arretreremo di un passo», conclude Di Pumpo.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del tentato assalto e individuare gli autori dell’azione criminale.