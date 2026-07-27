Torna il Gargano Pizza Festival, quattro giorni di sapori e musica a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – L’attesa è terminata. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sangiovannese: il Gargano Pizza Festival, giunto quest’anno all’ottava edizione.

Dal 6 al 9 agosto 2026, la città di San Pio si trasformerà nella capitale del gusto, ospitando una manifestazione che unisce tradizione culinaria, spettacolo e intrattenimento per famiglie e visitatori.

Il centro cittadino diventa il cuore dell’evento

La location scelta conferma la formula vincente delle passate edizioni: il festival si svilupperà nella suggestiva area davanti al Palazzo di Città e lungo il corso principale, con apertura ufficiale ogni sera alle 19:00 in Piazza dei Martiri.

Una scelta pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza comoda e piacevole, grazie alla possibilità di raggiungere facilmente il cuore della manifestazione, alla presenza di parcheggi nelle vicinanze e agli numerosi posti a sedere disponibili per vivere le serate in tranquillità.

Il maestro pizzaiolo Vincenzo Florio protagonista dell’edizione 2026

A guidare questa edizione del festival sarà un nome di grande prestigio nel panorama della pizza italiana: il maestro pizzaiolo Vincenzo Florio, già riconosciuto come Ambasciatore della Pizza nel Mondo e fondatore della International Pizza Academy.

Originario di Toritto e figlio di agricoltori, Florio porta avanti una filosofia basata sul legame con le tradizioni pugliesi, sulla selezione accurata delle farine e sull’utilizzo di materie prime di qualità.

Durante il festival, i forni a legna saranno protagonisti con pizze caratterizzate da una lunga lievitazione di 48 ore, pensata per garantire leggerezza, digeribilità e un’esperienza gastronomica di alto livello.

Una speciale masterclass dedicata ai bambini

Grande attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli. In occasione dell’inaugurazione, giovedì 6 agosto dalle ore 18:00 alle 19:00, sarà organizzata una masterclass gratuita di pizza dedicata ai bambini.

I piccoli partecipanti potranno mettere letteralmente “le mani in pasta” e avvicinarsi al mondo della pizza attraverso un’attività divertente e educativa. Non sarà necessaria alcuna iscrizione preventiva: basterà presentarsi direttamente all’evento.

Per rendere ancora più speciale la serata inaugurale, davanti al Monumento dei Caduti saranno inoltre allestite attrazioni dedicate ai bambini.

Quattro serate tra musica e spettacolo

Il Gargano Pizza Festival accompagnerà i sapori della pizza con un ricco programma musicale:

Giovedì 6 agosto : spazio al divertimento con il karaoke in piazza condotto da Leo P e Pascal .

: spazio al divertimento con il karaoke in piazza condotto da . Venerdì 7 agosto : serata dedicata alla tradizione con il Gruppo Folk 2000 .

: serata dedicata alla tradizione con il . Sabato 8 agosto : energia e spettacolo con la Civico 24 Live Music Band .

: energia e spettacolo con la . Domenica 9 agosto: gran finale con Mario Apryle e Giovanna Anzivino, accompagnati dagli allievi di Tania Frasca.

Informazioni e prevendite

Per partecipare all’evento è possibile acquistare i ticket in prevendita presso i punti autorizzati:

San Marco in Lamis – Cafè Noir

– Cafè Noir San Giovanni Rotondo – Co.Dà Lounge Club (Pasteus)

– Co.Dà Lounge Club (Pasteus) Rignano Garganico – Bar Tabacchi Michele Fiore

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri:

338.5621511 – 392.1260980 – 339.5045813

Il Gargano Pizza Festival si prepara così a tornare protagonista dell’estate di San Giovanni Rotondo, confermandosi un appuntamento capace di unire eccellenza gastronomica, cultura del territorio e momenti di aggregazione per tutte le età.