VASTO MARINA – Una tragedia ha scosso nella mattinata di oggi Vasto Marina e la comunità di San Severo. Un giovane di 27 anni, originario del centro dell’Alto Tavoliere, ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina in via Spalato, nella località balneare abruzzese.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione. Le gravissime lesioni riportate nella caduta, tuttavia, non hanno lasciato scampo al giovane, il cui decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei sanitari.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a definire la dinamica dell’episodio e non viene esclusa alcuna ipotesi. Saranno gli accertamenti tecnici, le testimonianze e gli eventuali rilievi effettuati nell’appartamento a chiarire le circostanze che hanno preceduto la caduta.

La notizia della morte del ventisettenne ha rapidamente raggiunto San Severo, dove il giovane era molto conosciuto. In città la tragedia ha suscitato profondo cordoglio e sgomento, con numerosi messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia in queste ore di dolore.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto, mentre la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.