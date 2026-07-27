Edizione n° 6140

BALLON D'ESSAI

GARGANO BRUCIA // “Dal Gargano al Molise bruciano ettari di boschi e la voglia di restare”. “E il vero disastro continua a chiamarsi uomo”
27 Luglio 2026 - ore  00:05

CALEMBOUR

145 indagati // Brindisi, chiusa maxi inchiesta su presunte truffe ai danni delle banche: 145 indagati
27 Luglio 2026 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragedia a Vasto Marina, 27enne di San Severo muore dopo essere precipitato dal balcone

TRAGEDIA SAN SEVERO Tragedia a Vasto Marina, 27enne di San Severo muore dopo essere precipitato dal balcone

La vittima è un giovane originario dell'Alto Tavoliere. Inutili i soccorsi del 118. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

AMBULANZA, ARCHIVIO, immagine free

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

VASTO MARINA – Una tragedia ha scosso nella mattinata di oggi Vasto Marina e la comunità di San Severo. Un giovane di 27 anni, originario del centro dell’Alto Tavoliere, ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina in via Spalato, nella località balneare abruzzese.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione. Le gravissime lesioni riportate nella caduta, tuttavia, non hanno lasciato scampo al giovane, il cui decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei sanitari.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a definire la dinamica dell’episodio e non viene esclusa alcuna ipotesi. Saranno gli accertamenti tecnici, le testimonianze e gli eventuali rilievi effettuati nell’appartamento a chiarire le circostanze che hanno preceduto la caduta.

La notizia della morte del ventisettenne ha rapidamente raggiunto San Severo, dove il giovane era molto conosciuto. In città la tragedia ha suscitato profondo cordoglio e sgomento, con numerosi messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia in queste ore di dolore.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto, mentre la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO