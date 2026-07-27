Trasporto pubblico, Metauro Bus sperimenta S.O.F.I.A.: l'intelligenza artificiale risponde agli utenti 24 ore su 24

FOGGIA – Un assistente virtuale capace di rispondere ai passeggeri in qualsiasi momento della giornata, senza attese e in più lingue. È questa la sfida lanciata da Metauro Bus, che ha avviato la sperimentazione di S.O.F.I.A. – acronimo di Sistema Ottimizzato Facilitativo di Intelligenza Artificiale – una piattaforma conversazionale progettata per semplificare l’accesso alle informazioni sul trasporto pubblico locale.

L’iniziativa punta a rendere più immediato il rapporto tra azienda e utenti attraverso uno strumento digitale in grado di fornire assistenza continua su orari, fermate, titoli di viaggio e servizi dedicati alle persone con mobilità ridotta, utilizzando un linguaggio naturale sia scritto sia vocale.

Un servizio disponibile a ogni ora

Il nuovo sistema nasce con l’obiettivo di garantire un supporto costante ai viaggiatori, superando i limiti degli orari tradizionali degli sportelli informativi.

L’assistente virtuale è infatti progettato per rispondere alle richieste ventiquattro ore su ventiquattro, elaborando domande formulate direttamente dagli utenti e restituendo informazioni aggiornate in tempo reale.

Tra le funzionalità previste figurano la consultazione degli orari delle corse, l’individuazione delle fermate, le indicazioni sull’acquisto dei biglietti e le informazioni relative all’accessibilità dei mezzi, con particolare attenzione ai passeggeri con ridotta mobilità.

La sperimentazione durerà dodici mesi

Metauro Bus ha scelto di avviare la fase sperimentale proprio durante la stagione estiva, periodo in cui il trasporto pubblico registra un incremento della domanda dovuto all’afflusso turistico in Puglia.

Il progetto resterà in test per dodici mesi e opererà parallelamente ai tradizionali canali di assistenza, senza sostituirli. Gli utenti potranno contattare il sistema attraverso il numero telefonico dedicato 0881 326006, continuando comunque ad avere a disposizione gli ordinari servizi di supporto dell’azienda.

L’azienda: «Tecnologia al servizio dei cittadini»

Per l’amministratore Antonio Metauro, l’innovazione digitale rappresenta una leva strategica per migliorare la qualità dei servizi pubblici.

Secondo il management dell’azienda, l’introduzione dell’intelligenza artificiale consentirà di automatizzare progressivamente la gestione delle richieste più frequenti, riducendo i tempi di risposta e offrendo un’esperienza più semplice e accessibile agli utenti.

L’obiettivo dichiarato non è soltanto quello di introdurre una nuova tecnologia, ma di rendere più efficiente il dialogo con i passeggeri, permettendo loro di ottenere rapidamente le informazioni necessarie senza vincoli di orario.

Un progetto sviluppato in Puglia

S.O.F.I.A. è stato realizzato direttamente da Metauro Bus in collaborazione con lo startupper Gianluca Scaringi, che ha contribuito allo sviluppo della piattaforma conversazionale.

Secondo quanto spiegato dai promotori, il progetto rappresenta una delle prime esperienze italiane di applicazione dell’intelligenza artificiale all’assistenza telefonica nel settore del trasporto pubblico locale.

L’idea è quella di costruire un sistema capace di evolversi nel tempo, integrando progressivamente nuove funzioni e ampliando le possibilità di interazione con gli utenti.

Intelligenza artificiale e servizi pubblici

Per Gianluca Scaringi, l’intelligenza artificiale è ormai uno strumento destinato a entrare stabilmente nella gestione dei servizi pubblici.

L’utilizzo di piattaforme conversazionali, secondo la visione illustrata nel progetto, potrà contribuire non soltanto a migliorare l’accessibilità del trasporto locale, ma anche a rafforzare la competitività e l’attrattività del territorio attraverso servizi digitali sempre più integrati.

La sperimentazione consentirà nei prossimi mesi di raccogliere dati e valutazioni sull’efficacia del sistema, verificando il grado di soddisfazione degli utenti e l’impatto dell’assistente virtuale nella gestione delle richieste quotidiane.

Se i risultati saranno quelli attesi, S.O.F.I.A. potrebbe rappresentare un modello destinato a trovare applicazione anche in altri contesti del trasporto pubblico, contribuendo a rendere sempre più digitale il rapporto tra aziende e cittadini