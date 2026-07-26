Zapponeta, doppio traguardo storico per la Fratres Fabio Cercio raggiunge le 100 donazioni, superate le 2.500 sacche raccolte dal 2010

ZAPPONETA (FG) – Una giornata destinata a entrare nella storia della solidarietà cittadina. La raccolta straordinaria di sangue organizzata dalla Fratres Zapponeta, in collaborazione con il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) di Foggia, diretto dal dott. Tommaso Granato, ha segnato il raggiungimento di due importanti traguardi che testimoniano l’impegno costante dell’associazione e della comunità.

Nel corso della giornata sono stati infatti celebrati due record storici: la 100ª donazione di sangue del presidente della Fratres Zapponeta, Fabio Cercio, e il superamento delle 2.500 sacche di sangue raccolte dal gruppo dal 2010, anno in cui Cercio ha assunto la guida dell’associazione.

Un percorso lungo sedici anni, costruito con passione, dedizione e spirito di servizio, che ha contribuito in modo concreto a sostenere le necessità trasfusionali degli ospedali della provincia di Foggia, salvando la vita di migliaia di pazienti.

La raccolta straordinaria, promossa anche in risposta ai numerosi appelli lanciati nelle ultime settimane per la carenza di sangue, ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini provenienti non solo da Zapponeta, ma anche da diversi comuni della provincia. Un risultato particolarmente significativo, considerato il caldo intenso di questi giorni di luglio.

Fondamentale il lavoro svolto dall’équipe del SIMT di Foggia, che ha garantito lo svolgimento delle donazioni con professionalità, efficienza e grande disponibilità.

«Raggiungere la mia centesima donazione proprio oggi, qui a Zapponeta insieme al SIMT di Foggia, rappresenta un’emozione indescrivibile – ha dichiarato il presidente Fabio Cercio –. Desidero ringraziare il dottor Tommaso Granato e tutta l’équipe del SIMT per la professionalità e l’umanità che dimostrano in ogni raccolta. Il ringraziamento più grande, però, va ai nostri donatori: le oltre 2.500 sacche raccolte dal 2010 sono il frutto del loro straordinario altruismo. Sono loro i veri protagonisti di questo successo. Ancora una volta Zapponeta ha dimostrato di avere un cuore immenso.»

Il doppio traguardo raggiunto rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la Fratres, ma anche un importante messaggio di sensibilizzazione verso la cultura della donazione volontaria, anonima e gratuita, gesto capace di fare la differenza tra la vita e la morte per chi necessita di trasfusioni.

Al termine della giornata, la Fratres Zapponeta ha rivolto un sentito ringraziamento al dott. Tommaso Granato, a tutto il personale del SIMT di Foggia, ai volontari dell’associazione, ai donatori che hanno risposto con generosità all’appello e all’Amministrazione comunale di Zapponeta per il costante sostegno alle iniziative di solidarietà.

Una doppia ricorrenza che conferma come la forza del volontariato, unita alla generosità dei cittadini, possa trasformarsi in un patrimonio prezioso per l’intera comunità e in una concreta speranza di vita per chi ogni giorno attende una trasfusione.