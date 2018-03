Manfredonia, il 29 agosto la ‘Gran Nuotata del Golfo’

Evento 'Nuota con noi' (SQ)

Manfredonia – Il 29 Agosto rosegue la stagione 2015 del Club Nuoto Manfredonia. Dopo il “Trofeo Topolino” e l’evento “Nuota con Noi” è la volta della CLASSICA, la “Gran Nuotata del Golfo”, gara amatoriale, giunta alla 33° edizione, che richiama atleti provenienti da diverse città che accorrono numerosi a Manfredonia. Si fa riferimento ad una gara su un percorso di 2000 mt divenuta ormai una tradizione che apre le porte alla Festa Patronale. La gara si svolgerà alla Lega Navale Italiana sez. Manfredonia, con partenza alle ore 9:30. Le iscrizioni si effettueranno sul campo gara. Siete tutti invitati!

Sosteniamo insieme il nuoto a Manfredonia! Ringraziamo la Lega Navale Italiana sez. Manfredonia per averci ospitato anche quest’anno, la Paser, l’Autorità Portuale, la Guardia di Finanza, il Comune di Manfredonia,

il Parco Nazionale del Gargano, ma soprattutto gli sponsor che quest’anno hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione:

Allianz di Lauriola e Mazzone, Pasta fresca e Tarallificio Nella, Silac, Regio Hotel Manfredi, farmacia Serratì, Centro di revisioni Li Bergolis pneumatici e ruote in lega, Pizzeria Grasso, Euroambiente, Macelleria Capriccio. GRAZIE di cuore a tutti i partecipanti che fedelmente non mancano mai l’appuntamento.

GRAZIE di cuore a tutto lo staff. GRAZIE di cuore a Leonardo Bottalico, nei nostri cuori sempre. visitateci: pagina FacebooK – “Club Nuoto Manfredonia”

