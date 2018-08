Concluso il primo Torneo Parrocchiale in memoria di Don Michele Ciccone

Di:

Manfredonia, 27 agosto 2018. Si è concluso il 26 agosto la prima edizione del Torneo Parrocchiale in memoria di Don Michele Ciccone, organizzato dalla parrocchia San Michele con la collaborazione di Matteo Piemontese.

Svoltosi presso la chiesa Santo Spirito nella settimana dal 20 al 26 agosto, il torneo ha visto sfidarsi giovanissimi e educatori delle diverse realtà parrocchiali di Manfredonia. Nella finale tenutasi domenica, sono state giocate due finali, la prima, quella dei giovanissimi, vinta dalla comunità della parrocchia San Michele contro quella della San Pio /6-5) e quella dei giovani, con la vittoria della San Michele contro i ragazzi della Sacra Famiglia per 6 a 2.

Un ringraziamento speciale da parte degli organizzatori per Matteo Piemontese, che nonostante i suoi 90 anni conserva ancora la sua vivida passione per il calcio organizzando tornei per i ragazzi.