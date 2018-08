Il Foggia riparte con un poker: Carpi ko

Successo netto per i rossoneri che partono col piede giusto regolando 4-2 il Carpi. Crotone battuto 3-0 al Tombolato mentre l’Ascoli raggiunge nel finale il Cosenza.

FOGGIA-CARPI 4-2

Il Foggia travolge 4-2 il Carpi ipotecando il successo in meno di un’ora e inizia con il piede giusto il campionato della Serie BKT. Gara subito avvincente con un botta e risposta nei primi minuti: Piu ci prova dalla distanza di sinistro, Bizzarri blocca in due tempi; sul fronte opposto Kragl converge dalla sinistra e costringe Colombi a un intervento in tuffo. Al 23′ Camporese porta avanti i pugliese di testa sull’assist su punizione di Kragl, letteralmente scatenato e vicino al raddoppio in più occasioni. Nella ripresa i padroni di casa mettono in ghiaccio i tre punti nel giro di cinque minuti raddoppiando con Loiacono al 6′ (evidente la complicità del portiere) e calando il tris con Tonucci al 10′ con Tonucci in mischia. Gli emiliani sono allo sbando e poco dopo arriva anche il poker finale con un sinistro a giro di Cicerelli. Tardiva la reazione del Carpi, che a gara ormai chiusa rende meno amara la sconfitta grazie alle reti di Mokulu e Jelenic.

CITTADELLA-CROTONE 3-0

Sconfitta all’esordio per il Crotone, che cade 3-0 al ‘Tombolato’ contro il Cittadella steccando la prima giornata della Serie BKT. Pronti via e i padroni di casa sono subito avanti con Scappini, che approfitta del suggerimento di Finotto per battere Cordaz. Immediata la replica dei pitagorici, con Simy che di testa impegna severamente Paleari. L’attaccante del Crotone perde ancora una volta il duello con il portiere del Cittadella poco dopo la mezzora. Nella ripresa in avvio i veneti colpiscono ancora: Schenetti con un tiro dal limite dell’area sul secondo palo trova il 2-0. Al 13′ il Crotone potrebbe tornare in partita ma la conclusione di Rohden si spegne sul palo. Il Cittadella sfiora più volte il tris con Finotto e Schenetti, ma il 3-0 arriva comunque nel finale al termine di un’azione insistita con la firma di Strizzolo, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci per l’espulsione di Golemic.

ASCOLI-COSENZA 1-1