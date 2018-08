Maltempo. Disagi a Rodi Garganico

Di:

(ANSA) – RODI GARGANICO (FOGGIA), 27 AGO – La pioggia e la grandine cadute in abbondanza nelle ultime ore in alcune zone del Gargano, hanno creato gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico, in particolare nella zona poco distante di ‘Lido del Sole’ dove sono stati fatti evacuare alcuni campeggi a causa del livello dell’acqua che ha superato l’altezza di un metro, e sulla litoranea che, su lunghi tratti, è stata invasa da detriti e fango. I vigili del fuoco, intervenuti nella zona con diverse squadre, stanno lavorando ininterrottamente da diverse ore e hanno dovuto compiere centinaia di interventi per allagamenti e richieste di aiuto. La situazione peggiore, al momento, si registra a Lido del Sole. Gravi i problemi che ha creato anche una violentissima grandinata, con chicchi grandi come noci, che hanno danneggiato numerose auto.

Interventi sono in corso anche per sbloccare la strada provinciale 51 bis, invasa da fango e detriti, e alcune strade secondarie che collegano diverse località balneari al Comune di San Nicandro Garganico.