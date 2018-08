Di:

Notte di paura a San Nicandro Garganico a causa dell’improvvisa e prevista ondata di maltempo che ha colpito tutto il versante settentrionale del Gargano con bombe d’acqua, temporali e grandinate. I maggiori disagi nell’entroterra di San Nicandro: in una masseria sono state messe in salvo dieci persone, tra cui un neonato, rimasti bloccati a causa delle forti piogge. Interi quartieri della città senza corrente elettrica. La sp 41 in direzione Torre Mileto chiusa al traffico per allagamenti.

Garage e case allagate, mentre un uomo sommerso in auto dall’acqua è stato salvato giusto in tempo dai volontari della Protezione civile.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/cronaca/item/61191-maltempo-gargano-a-san-nicandro-notte-di-paura-intera-famiglia-tratta-in-salvo-in-una-masseria