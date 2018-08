Manfredonia. “Riprendiamoci la città”

Di:

Manfredonia. Il 29 agosto piazza Duomo si animerà di idee, di balli e di musica.

A Manfredonia per la prima volta si svolgerà la manifestazione “Riprendiamoci La Città”. Questo evento è dedicato alla presentazione delle foto pervenute per il concorso fotografico. Gli scatti fotografici sono dedicati a luoghi della città per i quali sono state proposte nuove soluzioni creative. Creatività, ingegno ed un buon occhio fotografico verranno premiati pubblicamente.

L’associazione culturale Manfredonia Futura vuole così ringraziare i partecipanti al concorso fotografico e mostrare alla cittadinanza tutta le idee che più hanno colpito la commissione giudicatrice.

Per l’occasione si esibiranno le cantanti Gianna Attanasio, Giusy Salcuni e Simona Santoro.

Con volteggi e pièce tersicoree si esibiranno i ballerini della Art Ballet-Dance Studio- di Lucrezia Trotta, della Mary J Style di Mariagrazia Gramazio e Stefano Monaco, della Playa del Niño di Nino Centra e Milena Venturi, della Scuola di danza Etoile direttrice Carmela D’Apolito e della Scuola My Dance di Rita Vaccarella.

Non mancherà un momento teatrale animato dagli attori della compagnia teatrale di “Si riprende a volare” Gianni Fatone e Carmen Sovereto. La realizzazione della programmazione artistica a cura di Salvatore Ciani. Madrina e presentatrice della serata sarà Annarita Granatiero.

La serata si inizierà alle ore 21:00, ma per tutti coloro che vorranno approfittare dei posti in platea, si consiglia di anticipare; i posti a sedere sono liberi.

“Molte sono state le energie spese per la realizzazione dell’evento. Io e tutti gli ideatori Angela Ciuffreda, Filippo Colavelli, Raffaele Fatone, Gianluca Iaconeta, Ciro Pappalardo, Giovanni Prota e Angela Quitadamo, speriamo, anzi siamo sicuri che il miglioramento della nostra città si attui soprattutto con l’impegno e con idee innovatrici e partecipate. Confidiamo questa iniziativa, basata sui principi della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte da attuare per la città, riscuota ampio gradimento” – ha dichiarato il presidente dell’associazione Raffaele Fatone.