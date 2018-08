Manfredonia. Settembre caldo tra Energas e bonifica Syndial

Di:

Manfredonia, 27 agosto 2018. Non sappiamo se il prossimo settembre potrà essere caldo o meno, per quanto concerne le temperature meteorologiche, ma è certo che la temperatura salirà per quanto riguarda il futuro prossimo della nostra città. Sono stati convocati per il 4 e il 5 settembre prossimi, infatti, due incontri accomunati dagli ambiti ai quali si riferiscono: la salute della popolazione manfredoniana e la tutela dell’ambiente nel quale viviamo. Energas e bonifica del sito Syndial, per intenderci, i temi in discussione.

Il primo appuntamento, in programma al Ministero dello Sviluppo economico il 4 settembre 2018, è la conferenza di servizi per l’eventuale rilascio all’Energas dell’autorizzazione per installare il maxi deposito costiero di GPL, con annesso oleodotto di collegamento al porto industriale di Manfredonia e raccordo ferroviario alla stazione di Frattarolo. L’Amministrazione comunale continua la sua ferma e motivata opposizione al progetto che vedrebbe sorgere, in riva al Golfo di Manfredonia, il deposito di GPL più grande d’Europa e ha dato incarico alla propria struttura tecnica di contestare la nullità del procedimento sin qui svolto, non essendo stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica al Comune di Manfredonia, così come era stato stabilito, invece, nel precedente incontro. “Abbiamo altresì sollecitato – anticipa l’assessora all’Ambiente, Starace – il sopralluogo congiunto con la Soprintendenza, al fine di verificare la presenza di reperti archeologici, come avevamo chiesto già il 18 aprile scorso”.

Mercoledì 5 settembre si svolgerà, inoltre e sempre presso il Ministero dello Sviluppo economico, il tavolo tecnico sulle bonifiche Syndial e, anche in questo caso, l’Amministrazione si sta attivando e dando indirizzo al dirigente affinché si preparino note e richieste, in virtù degli attenti studi svolti dal Comune di Manfredonia circa i cinque siti oggetto di valutazione, che saranno inviate, come richiesto, entro il termine previsto del 3 settembre.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia sarà presente, ovviamente, a tutti e due gli incontri settembrini con il sindaco Angelo Riccardi, l’assessora Innocenza Starace e il dirigente Antonello Antonicelli.

Fonte

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)