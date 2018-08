“Non voglio l’immunità”: così Salvini va all’attacco contro la procura di Agrigento

Di:

27 agosto 2018. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ ufficio, il ministro degli Interni, Matteo Salvini e l’attuale capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. Un’ indagine partita dopo un’elezione, il 22 agosto, sulla nave della marina militare italiana, U.Diciotti attaccata al porto di Catania con 177 migranti a bordo, da parte del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. La notizia, giunta al vicepremier durante il suo comizio a Pinzolo, non ha scalfito la sua granitica convinzione di leader che decide, comanda ed esegue. Duro è stata la sua replica dal palco delle Dolomiti.

“Non ci fermeranno” sono state le sue prime dichiarazioni seguite da un duro attacco alla magistratura. “Indagano un ministro che difende i confini del Paese: è una vergogna ma non ci fermeranno. Aspetto con il sorriso il procuratore di Agrigento, voglio spiegargli le mie ragioni. Aspetto un procuratore che indaghi i trafficanti e chi favoreggia l’immigrazione clandestina. Gli ricordo che gli scafisti comprano armi e droga e poi viene spacciata magari fuori dalle scuole dei nostri figli“. Attacco che non ha risparmiato neanche una questione ribadita piú volte da Silvio Berlusconi durante i suoi anni di lotta come la magistratura: “deve uscire dalle correnti politiche”. Non ha paura il leader della lega che senza colpo ferire, accusa tutto come un muro di gomma, rispondendo alle ipotesi di reato che lo vedono coinvolto con dichiarazioni severe e sicure: “Io ho fatto solo il mio lavoro di ministro e sono pronto a rifarlo. Per il resto mi spiace per il procuratore di Agrigento. Penso che con tutti i problemi che ha la Sicilia, la priorità non sia certo indagare Salvini”.

Novanta sono i giorni a disposizione del tribunale dei ministri per valutare un’eventuale archiviazione oppure presentare istanza a Palazzo Madama per avviare l’autorizzazione a procedere. Molti i messaggi di solidarietà arrivati in queste ore al vicepremier Salvini, anche da parte di pm e magistratura. Lo stesso leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non ha esitato a mostrare la sua piena solidarietà. Compatto è il governo, anche l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, fa sapere che Matteo Salvini non deve dimettersi “perché non ha violato nessun codice etico”, sottolineando come sia giusto che la magistratura faccia il suo lavoro senza però “far ripiombare il Paese negli scontri tra procure, pm e politica”. Di fatto la questione della nave Diciotti ha aperto l’ennesimo dibattito che apre le porte ad un caldo autunno politico dove si spera che gli egocentrismi di destra e sinistra non compromettano il sano dissenso in seno alla democrazia (esiste ancora?) che rischiano di oscurare la competenza e non risolvere sul serio i problemi che affliggono l’Italia perché non dimentichiamo che il Paese non versa certo in buone condizioni.

A cura di Francescapaola Iannaccone