Nubifragio sul Gargano. Gatta e Marmo “Sostegni per chi ha subito danni ingenti”

Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, e del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Siamo vicini alle popolazioni del Gargano e a tutti i turisti in visita nel territorio che sono stati duramente provati dal violento nubifragio. Purtroppo, i danni sono rilevantissimi: dalle strade alle colture agricole, il maltempo ha scosso tutta la zona. E, con altrettanto rammarico, non possiamo esimerci dal segnalare i numerosi appelli e le costanti richieste, contenute anche in atti formali, che abbiamo presentato affinché la Giunta regionale prevedesse degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico. Perché non è la prima ondata di maltempo che mette alla prova la nostra Puglia. Dunque, cosa ha fatto la Regione in questi anni? Lasciamo il giudizio sull’operato del governo pugliese agli agricoltori, alle imprese turistiche ed ai cittadini tutti, nell’auspicio che sia di stimolo per supportare, aiutare e sostenere con mezzi idonei tutti coloro che in queste ore fanno i conti dei danni e degli innumerevoli disagi che stanno patendo”.