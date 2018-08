Operazione antimafia nel Gargano. Barone: “Arresti importanti”

Di:

Nota della consigliera regionale Rosa Barone, Presidente della “Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia”, in seguito alle operazioni coordinate dalla Dda di Bari, che hanno portato all’arresto di sei esponenti della criminalità garganica. “Accogliamo con un plauso il lavoro svolto dalla magistratura che ha portato all’arresto della cosiddetta cupola della ‘mala viestana’ e decapitato i vertici delle organizzazioni mafiose del Gargano. Si tratta di un territorio che ha bisogno di un controllo serrato e continuo e l’azione sinergica delle istituzioni a tutti i livelli sta portando a risultati importanti. Sappiamo bene che il lavoro da fare è ancora tanto e terremo alta la guardia assieme ai cittadini, ma operazioni come queste sono di fondamentale importanza per dare al territorio foggiano le risposte di cui ha bisogno”.