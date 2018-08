Ospedale, verso consiglio monotematico a San Severo

Di:

San Severo. Le diverse problematiche che attanagliano l’Ospedale Civile Teresa Masselli Mascia di San Severo sono continuamente attenzionate dall’Amministrazione Comunale, che segue con forte preoccupazione le sorti del nostro Presidio Ospedaliero.

In particolare, nel corso delle ultime settimane, unitamente al Comitato Pro Ospedale Alto Tavoliere ed al Comitato Pro Ospedale di San Severo, questa A.C. ha più volte incontrato il Direttore Generale ASL dr. Vito Piazzolla, che ha sempre dimostrato sensibilità particolare a riguardo, al fine di evidenziare problemi e disagi del Teresa Masselli Mascia, non ultimi quelli legati alla paventata chiusura della Cucina Ospedaliera. Tutte le problematiche sono state bene sottolineate; al Direttore Sanitario del nostro Ospedale è stata inviata ampia ed idonea corrispondenza a riguardo. Il Sindaco Francesco Miglio ha posto all’attenzione anche la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico in seduta aperta, al fine di discutere con ogni componente la situazione Ospedale Civile Teresa Masselli Mascia di San Severo.

La richiesta è stata discussa anche nell’ambito dei lavori della IV Commissione Consiliare Comunale, presieduta dalla dr.ssa Arcangela De Vivo. Il Consiglio potrebbe essere presto convocato.