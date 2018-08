Rignano Garganico: individuata una nuova sede per i Servizi sanitari locali

Di:

Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla ha incontrato il sindaco di Rignano Garganico Luigi Di Fiore e i consiglieri delegati per discutere della possibilità di trasferire i Servizi Sanitari presso una nuova sede.

Individuata dall’amministrazione comunale una struttura più idonea che sarà concessa in comodato d’uso alla ASL, è stata già avviata la macchina per la definizione di una prima rapida ipotesi progettuale attraverso la quale la Direzione potrà presentare in Regione la candidatura al finanziamento da fondi FESR per la messa a norma dei locali.

L’Area Tecnica aziendale, inoltre, su segnalazione degli operatori, sta già predisponendo l’implementazione delle linee telefoniche e procedendo all’acquisto di arredi, attrezzature meccaniche e apparecchiature per la videosorveglianza.

In attesa di conoscere gli esiti della candidatura ai finanziamenti, intanto, sono stati programmati immediati lavori di manutenzione nella vecchia sede, che accoglie il servizio di continuità assistenziale, l’ufficio igiene e gli ambulatori, in modo da rendere i locali più dignitosi e accoglienti per utenti e operatori.