Gli studenti universitari e il diritto allo studio (anche ad agosto)

Di:

Manfredonia, 27 agosto 2018. Le vacanze estive sono quasi giunte al termine, ma c’è una categoria di persone per cui il mese di agosto rappresenta tutt’altro che un mese di svago: gli studenti universitari. Sono tanti i ragazzi che oggi, spinti dalle esigenze lavorative del terzo millennio, intraprendono il percorso universitario e scelgono di spostarsi fuori la provincia o fuori la regione, così come sono tanti i ragazzi manfredoniani accolti dall’università di Foggia, ateneo che cresce di prestigio ogni anno di più nelle classifiche nazionali. Si aggiungono anche gli studenti freschi di diploma e che si apprestano a tentare i test d’ingresso nelle facoltà a numero chiuso. Tutti loro, in estate, si ritrovano a condividere uno spazio indispensabile per la comunità giovanile: la biblioteca comunale, collocata nello storico Palazzo dei Celestini.

Proprio gli abituali frequentatori di tale spazio vitale avvertono l’esigenza di un miglioramento della struttura, in particolare sugli orari di apertura in estate.

Come scrive Raffaele Sorbo (20 anni, studente di Medicina presso la facoltà del Primo policlinico di Napoli, in un suo messaggio sui social rivolto al sindaco Angelo Riccardi:

Caro Sign. Sindaco

In questi attuali, afosi, giorni di agosto, anche grazie agli interventi del consigliere comunale Cristiano Romani, sono emerse le spiacevoli abitudini serali di miei coetanei, amici, “gioventù” sipontina.

Benché questo modus facendi sia un determinato di numerosi fattori, mi preme per un momento analizzare la situazione della Biblioteca cittadina, che adeguandosi alla stagione, il pomeriggio decide di mettere anche lei, con i suoi dipendenti, i piedi al fresco “all’Acqua di Cristo”.

È vergognoso,in giornate pienamente lavorative, impedire lo studio del futuro Sipontino per motivi apparentemente inesistenti, è vergognoso punire comportamenti disdicevoli, impedendo ai giovani miei coetanei di studiare.

Lo studio, come ho capito e capisco ogni giorno, caro Sindaco, è il motore del mondo, la spinta che porta al cambiamento e alla comprensione, è il futuro che strizza l’occhio di fronte ai nostri volti, siamo noi.

Uno dei dipendenti della Biblioteca, precisa che «La struttura fa orario ridotto solo nel mese di Agosto, una scelta dell’organico funzionale soprattutto alla poca affluenza dei ragazzi in estate».

Proprio sull’affluenza dissente un’altra studentessa (M.A., 21 anni, iscritta a Scienze Biologiche a Bari) che in estate frequenta la Biblioteca comunale: «Ci sono sempre molti ragazzi qui, anche al caldo (vi è una sola aula climatizzata). Io credo che a metà agosto la biblioteca debba riprendere già il normale orario di apertura perché la sessione autunnale è dietro l’angolo. In generale,credo che questa struttura abbia un sacco di potenziale e perciò va sfruttato al massimo, soprattutto in una città come la nostra in cui rappresenta l’unico luogo di ritrovo per ragazzi dove studiare». Situazione analoga parrebbe esserci anche durante le vacanze natalizie, periodo critico per gli studenti poiché in prossimità della sessione invernale. Sempre M.A. aggiunge: «Credo inoltre sia una grave mancanza l’assenza di una rete WiFi libera e accessibile a tutti». La Biblioteca infatti non dispone di una rete wireless a cui i ragazzi possano liberamente accedere con i loro computer per navigare illimitatamente, e ciò rappresenta un problema soprattutto per i nuovi strumenti utilizzati dalle università per la diffusione del materiale didattico, in particolar modo la piattaforma e-Learning, ma anche per le semplici ricerche e approfondimenti personali. L’unica rete nelle vicinanze è quella messa a disposizione dal Comune che, tuttavia, non ha una potenza tanto elevata da permettere a tanti studenti di collegarsi contemporaneamente e, soprattutto, è a disponibilità limitata per ciascun utente.

A tal proposito, afferma un altro degli studenti intervistati che: «la biblioteca di Manfredonia è molto fornita ed è interessante la vivace presenza degli studenti, ma con un’informatizzazione adeguata potrebbe velocizzare il proprio lavoro insieme alla richiesta agli utenti di volumi da acquistare, rendere l’utente protagonista».

Utenti che, nonostante tutto, continuano a sfruttare questo spazio e i servizi che propone: «In inverno sono ancora molti i ragazzi che vengono qui per una consulenza bibliografica o per cercare testi che non troverebbero altrove, soprattutto i tesisti. Disponiamo di molti volumi sulle notizie e sulla storia locale, quindi questa realtà continuerà a sopravvivere», racconta uno dei dipendenti.

In un periodo in cui sono solo le polemiche contro i ragazzi a fare notizia, dare spazio ai tanti giovani volenterosi che ne hanno fatto del dedito studio la loro arma principale è necessario e utile, magari, a cambiare le carte in tavola.

Carmen Palma per StatoQuotidiano