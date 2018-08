Torna la cultura inclusiva di Parcocittà

Di:

Foggia. Una serata dedicata all’Arte Performativa della DanzaTeatro e del Flamenco. È quella che andrà in scena mercoledì 29 agosto dalle ore 20.30 al Centro Polivalente Parcocittà. Si tratta di tre Performances, completamente diverse tra loro per lo stile, che segnano il debutto della Compagnia Amatoriale DanzaTeatro “Voglio l’Acqua!”, diretta dalla Coreografa e Bailaora Fausta Maiorino, ed il Grupo Caramelo Flamenco.

La Performance “aWhiteDisturbance” racconta l’esperienza (FotoPerformance Coreografica) fatta all’Ex Idroscalo “Ivo Monti”, San Nicola Imbuti-Cagnano Varano-Fg. Il Progetto “Una Sandbox Sconosciuta”, al quale hanno partecipato sia l’associazione Est-Ovest danza che il Foto Cine Club di Foggia, è di Semiosphera, ovvero di Francesca Giuliani e Lino Mocerino che in occasione della serata introdurrà la Performance parlando del progetto.

Scopo del ” Teatro delle Galine” è quello di raccontare, in chiave scherzosa e fantasiosa, uno spaccato della vita foggiana in zona Pronao della Villa Comunale, dove agisce una “Organizzazione” di donne straniere appena arrivate a Foggia. L’ultima Performance “Mujeres” è invece dedicata al Flamenco.

Giovedì 30 agosto, invece, sarà la volta del teatro con “La Buonanima della Suocera”, una commedia in atto unico, prodotta dal Teatro della Polvere, con la regia di Tiziana Massimo, assistente di regia Mariangela Conte, e con Carlo Baldassini e Stefano Corsi. Rientrato a casa alle 4 del mattino dopo essere stato ad un ballo in maschera, Luciano deve sopportare le scenate di gelosia della moglie. Le continue liti coinvolgeranno la cameriera dei due. Ad un certo punto si presenta un uomo, che sostiene di essere il nuovo domestico della madre della signora, recante una brutta notizia. Lo spettacolo inizierà alle 21 (ingresso alle 20.30).

Le serate estive del Centro Polivalente di via Rovelli si arricchiranno anche di cinema, come già accaduto per i mesi di luglio e agosto. Martedì 29 agosto, infatti, D’Estate D’Autore, la rassegna cinematografica dedicata alla memoria del compianto don Paolo Cicolella, decano degli esercenti cinematografici pugliesi, ospita il 28 agosto il noto film “Napoli Velata”, che avrà anche il commento critico e artistico di Gianfranco Piemontese sulla “grande bellezza” napoletana filmata da Ferzan Opzetek. Venerdì 31 sarà invece la volta di “Mr. Ove”, di Hannes Holm: il cinquantanovenne Ove è l’uomo più scontroso di tutto il suo quartiere. Nonostante diversi anni prima sia stato esautorato dalla carica di presidente degli amministratori di condominio della zona, continua ancora a estendere il suo pugno di ferro su tutti e tutti. Quando nella casa di fronte alla sua si trasferisce l’incinta Parvaneh con la famiglia, Ove vedrà dopo un casuale malinteso nascere un’inaspettata amicizia.

D’Estate D’Autore è promossa da Parcocittà, Laltrocinema, Circuito Cinema Cicolella, Apulia Felix, Cinemafelix e Lettere Meridiane, con il patrocinio di Apulia Film Commission e dell’assessorato alla cultura del Comune di Foggia.